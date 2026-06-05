Thủ khoa Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM phá kỷ lục

Thí sinh đạt 1.139/1.200 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM, vượt kỷ lục 1.133 điểm được thiết lập năm 2023.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2026. Đáng chú ý, thí sinh có điểm số cao nhất đạt 1.139/1.200 điểm, trở thành người đạt kết quả cao nhất trong lịch sử kỳ thi này.

Kỷ lục trước đó thuộc về thí sinh Phan Lê Thúc Bảo với 1.133 điểm, được thiết lập tại kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023. Như vậy, sau 3 năm, mức điểm cao nhất của kỳ thi đã được nâng thêm 6 điểm.

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, đợt thi thứ hai năm nay diễn ra ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố với 170.125 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ dự thi 98,3% trên tổng số hơn 173.000 thí sinh đăng ký. Đây cũng là đợt thi có quy mô lớn nhất kể từ khi kỳ thi được tổ chức.

Theo phân tích của đơn vị, phổ điểm đợt 2 tiếp tục có dạng gần phân bố chuẩn, hình chuông cân đối và trải rộng trên nhiều mức năng lực. Điều này cho thấy đề thi vẫn duy trì được khả năng đánh giá và phân loại thí sinh hiệu quả.

Phân bố điểm thi 2026 thí sinh thi cả 2 đợt (điểm đợt 1 và điểm đợt 2). Ảnh: VNUHCM.

Điểm trung bình của thí sinh ở đợt thi này là 670,9 điểm, điểm trung vị đạt 666 điểm. Khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm. Trong khi đó, chỉ khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên. Phổ điểm được đánh giá có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực, phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi cho tuyển sinh đại học.

So với đợt 1 năm 2026, phân bố điểm của đợt 2 có hình dạng tương đồng nhưng lệch trái nhẹ và trải rộng hơn. Điểm trung bình đợt 2 thấp hơn mức 682 điểm của đợt 1. Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu thí sinh tham gia kỳ thi.

Cụ thể, trong hơn 170.000 thí sinh dự thi đợt 2, 109.799 em tham gia cả hai đợt. Nhóm này ghi nhận kết quả được cải thiện đáng kể, với điểm trung bình tăng từ 696,3 điểm ở đợt 1 lên 713,7 điểm ở đợt 2. Ngược lại, hơn 60.000 thí sinh chỉ dự thi đợt 2 có mức điểm thấp hơn mặt bằng chung, khiến phổ điểm toàn bộ đợt thi có xu hướng lệch trái.

Không chỉ ghi nhận mức điểm thủ khoa cao nhất lịch sử, kết quả phân tích kỹ thuật cũng cho thấy đề thi tiếp tục duy trì chất lượng đo lường và khả năng phân hóa cao. Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, phần lớn câu hỏi trong đề thi có độ khó ở mức trung bình, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học.

Đặc biệt, hơn 92% câu hỏi đạt mức độ phân biệt tốt và rất tốt. Điều này đồng nghĩa đề thi có khả năng nhận diện, phân loại hiệu quả giữa các nhóm thí sinh ở nhiều mức năng lực khác nhau.

Bên cạnh các câu hỏi trung bình, đề thi vẫn duy trì tỷ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo, qua đó tăng khả năng sàng lọc và lựa chọn thí sinh cho các ngành học có mức cạnh tranh cao.