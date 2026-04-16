Thủ khoa đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 1.098 điểm

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả cao nhất của kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 1 năm 2026. Cụ thể, thủ khoa của đợt thi này đạt 1.098/1.200 điểm.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm trung bình và trung vị của kỳ thi đều đạt 682 điểm, trong khi điểm thấp nhất là 27. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn, tập trung chủ yếu ở mức trung bình - khá nhưng vẫn trải rộng trên nhiều mức điểm. Độ lệch chuẩn đạt 141,2, cao hơn các năm trước, cho thấy khả năng phân loại thí sinh ngày càng rõ nét.

Thống kê cũng cho thấy khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm, và khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, thể hiện sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao và độ phân tán lớn hơn. Điều này cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo khả năng phân loại.

Phổ điểm của đợt thi đầu tiên trong năm 2026. Ảnh: VNUHCM.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều ở mức tốt. Phần lớn câu hỏi có độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt cao, góp phần nâng cao giá trị của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM thu hút 135.756 thí sinh đăng ký từ 61 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước, đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Thí sinh tập trung chủ yếu tại TP.HCM, khu vực Đông Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Công tác tổ chức thi được triển khai đồng bộ với 57 cụm thi, 119 điểm thi và gần 10.000 cán bộ coi thi. Toàn bộ quy trình từ xây dựng đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đến tổ chức thi và chấm thi đều được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn, bảo mật và chính xác.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 17/4/2026 thông qua hệ thống trực tuyến và tiếp tục áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử thay cho bản giấy. Đợt 2 của kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 24/5/2026 tại 9 tỉnh, thành phố, thời gian đăng ký từ 18/4 đến 25/4/2026.