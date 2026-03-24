Trường Phổ thông Năng khiếu công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10

Học sinh TP.HCM dự thi vào trường phổ thông năng khiếu. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 24/3, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) ra thông báo về cấu trúc đề thi và đề minh họa kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất.

Theo đó, nhà trường cho biết cấu trúc đề thi từng môn được xây dựng dựa trên nội dung chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đảm bảo đánh giá toàn diện kiến thức và năng lực của học sinh.

Với các môn không chuyên, cấu trúc đề thi và thời gian làm bài cụ thể như sau:

Cấu trúc đề thi các môn chuyên được nhà trường công bố cụ thể như sau:

Thí sinh tham khảo đề minh họa kèm đáp án do nhà trường công bố theo bảng sau (click vào tên từng môn để lấy link bài):

Trong năm học 2026-2027, trường Phổ thông Năng khiếu tuyển tổng cộng 595 học sinh, phân bổ tại hai cơ sở An Đông và Đông Hòa.

Tại cơ sở An Đông, trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Chương trình đào tạo tại đây tập trung đào sâu kiến thức môn chuyên, phát triển tư duy logic, kết hợp các hoạt động STEM, AI và hướng nghiệp.

Trong khi đó, cơ sở Đông Hòa (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên, trong đó có 2 lớp Toán, 2 lớp Tiếng Anh và 2 lớp Ngữ văn. Các lớp tại cơ sở này chú trọng phát triển tư duy liên ngành, gắn kiến thức chuyên với các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, xã hội, qua đó định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Lưu ý, mỗi thí sinh phải dự thi ít nhất 4 bài, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và ít nhất 1 môn chuyên trong các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên với điều kiện mỗi môn thuộc một nhóm khác nhau. Cụ thể, nhóm 1 gồm Toán và Ngữ văn; nhóm 2 gồm Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Nhà trường cho biết đề thi các môn không chuyên kết hợp trắc nghiệm và tự luận, trong khi môn chuyên chủ yếu thi tự luận; riêng môn Tiếng Anh gồm cả hai hình thức.

Lịch thi dự kiến được trường Phổ thông Năng khiếu công bố như sau: