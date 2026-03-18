Chính thức: Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM công bố lịch thi

Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa ban hành thông báo về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với loạt nội dung cần lưu ý.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào trường Phổ thông Năng khiếu năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kế hoạch đã được Đại học Quốc gia TP.HCM phê duyệt, kỳ tuyển sinh của trường Phổ thông Năng khiếu năm nay tiếp tục thực hiện theo quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch và lựa chọn được học sinh có năng lực nổi trội, phù hợp với môi trường đào tạo chuyên sâu.

Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào lớp 10 theo quy định, đồng thời có kết quả rèn luyện và học tập từ loại khá trở lên trong suốt cấp THCS. Việc tuyển sinh được thực hiện thông qua xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi do nhà trường tổ chức.

Tổng chỉ tiêu gần 600

Trong năm học 2026-2027, trường Phổ thông Năng khiếu tuyển tổng cộng 595 học sinh, phân bổ tại hai cơ sở An Đông và Đông Hòa.

Tại cơ sở An Đông, trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Chương trình đào tạo tại đây tập trung đào sâu kiến thức môn chuyên, phát triển tư duy logic, kết hợp các hoạt động STEM, AI và hướng nghiệp.

Trong khi đó, cơ sở Đông Hòa (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên, trong đó có 2 lớp Toán, 2 lớp Tiếng Anh và 2 lớp Ngữ văn. Các lớp tại cơ sở này chú trọng phát triển tư duy liên ngành, gắn kiến thức chuyên với các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, xã hội, qua đó định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Các lớp được xét tuyển dựa trên các tổ hợp môn với chỉ tiêu quy định cụ thể như sau:

Phải dự thi ít nhất 4 bài thi

Về cấu trúc kỳ thi, mỗi thí sinh phải dự thi ít nhất 4 bài, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và ít nhất 1 môn chuyên trong các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên với điều kiện mỗi môn thuộc một nhóm khác nhau. Cụ thể, nhóm 1 gồm Toán và Ngữ văn; nhóm 2 gồm Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Nhà trường cho biết đề thi các môn không chuyên kết hợp trắc nghiệm và tự luận, trong khi môn chuyên chủ yếu thi tự luận; riêng môn Tiếng Anh gồm cả hai hình thức.

Lịch thi dự kiến được trường Phổ thông Năng khiếu công bố như sau:

Lưu ý, lịch thi có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở GD&ĐT TP.HCM. Thí sinh sẽ thi tại trường Phổ thông Năng khiếu hoặc tại các cơ sở giáo dục lân cận theo hướng dẫn cụ thể trên giấy báo thi.

Để được xét trúng tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, đồng thời tất cả bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 2 điểm. Điểm chuẩn sẽ do hội đồng tuyển sinh quyết định.

Về điểm xét tuyển, nhà trường thông báo điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm bài thi không chuyên và bài thi môn chuyên tương ứng với tổ hợp xét tuyển, trong đó, điểm bài thi không chuyên được tính hệ số 1, bài thi môn chuyên được tính hệ số 2, cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi Toán không chuyên + Điểm bài thi Ngữ văn không chuyên + Điểm bài thi Tiếng Anh không chuyên + Điểm bài thi môn chuyên x 2

Thí sinh cần phải đăng ký tối thiểu một nguyện vọng và có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Việc xét tuyển được thực hiện bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng có ưu tiên cao nhất.

Đối với các lớp chuyên có từ hai tổ hợp xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào kết quả thi, số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu được giao để xác định điểm chuẩn riêng cho từng tổ hợp.

Trường hợp thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng, sẽ được xét trúng tuyển nếu điểm xét tuyển đạt từ mức điểm chuẩn trở lên của lớp chuyên tương ứng.

Với thí sinh đăng ký từ hai nguyện vọng trở lên, việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Nếu đủ điểm trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ được xác định trúng tuyển vào lớp chuyên đó và không tiếp tục được xét ở các nguyện vọng phía sau, kể cả khi điểm số đáp ứng điểm chuẩn của các lớp chuyên khác.

Dự kiến, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố kết quả thi, điểm xét tuyển của từng thí sinh và điểm chuẩn theo từng tổ hợp. Công tác phúc khảo được triển khai trong 7 ngày làm việc tiếp theo.