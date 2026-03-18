Một đại học ở TP.HCM hoán lịch học để nối dài kỳ nghỉ 9 ngày

Trường này điều chỉnh lịch học và bố trí dạy bù nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên có kỳ nghỉ dài trọn vẹn 9 ngày liên tiếp.

Giảng viên tại Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại học Công Thương TP.HCM mới đây đã ra thông báo điều chỉnh lịch học, bố trí nghỉ bù và dạy bù nhằm nối dài kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Theo thông báo, năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật (26/4) nên viên chức, người lao động và sinh viên được nghỉ bù vào thứ hai (tức ngày 27/4). Tiếp đó, vào lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, toàn trường nghỉ chính thức trong hai ngày thứ năm (30/4) và thứ sáu (1/5).

Tuy nhiên, khi căn cứ tiến độ đào tạo và thống nhất trong tập thể lãnh đạo, nhà trường quyết định bố trí nghỉ thêm hai ngày là thứ ba (28/4) và thứ tư (29/4). Toàn bộ nội dung giảng dạy, học tập trong hai ngày này sẽ được tổ chức dạy bù vào hai ngày thứ bảy liên tiếp, cụ thể là ngày 9/5 và 16/5.

Với phương án này, nếu tính cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, sinh viên Đại học Công thương TP.HCM có thể được nghỉ liên tục 9 ngày, bắt đầu từ 25/4 đến hết 3/5.

Ngoài thông báo lịch nghỉ, nhà trường yêu cầu các đơn vị chuyên môn chủ động triển khai kế hoạch giảng dạy phù hợp, đồng thời đưa ra các yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn trước kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, các đơn vị phải vệ sinh, kiểm tra phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật liệu; rà soát các yếu tố dễ cháy nổ, đồng thời tắt điện, nước và niêm phong khu vực làm việc. Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm bố trí lịch trực lãnh đạo và phân công lực lượng bảo vệ tại các cơ sở trong suốt thời gian nghỉ lễ. Phòng Công tác Sinh viên thực hiện treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng.

Không riêng Đại học Công Thương TP.HCM, nhiều cơ sở giáo dục đại học khác trên cả nước cũng đã công bố kế hoạch nghỉ lễ với thời gian linh hoạt. Tùy theo đặc thù đào tạo, một số trường lựa chọn gộp kỳ nghỉ để kéo dài thời gian nghỉ liên tục, trong khi một số khác chia thành hai đợt riêng biệt.

Ví dụ, tại TP.HCM, Đại học Ngoại ngữ - Tin học thông báo cho sinh viên nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 26/4 đến hết 27/4, và nghỉ lễ 30/4-1/5 từ ngày 30/4 đến hết 1/5.

Đại học Công nghiệp TP.HCM và Cao đẳng FPT Polytechnic cũng áp dụng lịch nghỉ tương tự, nhưng kéo dài thêm hai ngày cuối tuần, giúp sinh viên có kỳ nghỉ 4 ngày dịp 30/4-1/5.

Trong khi đó, Đại học Gia Định cho sinh viên nghỉ liên tục giống Đại học Công thương TP.HCM, từ ngày 26/4 đến hết 3/5. Nếu tính cả ngày thứ bảy (25/4), tổng thời gian nghỉ có thể lên đến 9 ngày.

Đại học Công nghệ Đông Á cũng cho sinh viên nghỉ liền mạch từ 27/4 đến hết 1/5, sau đó quay lại học từ ngày 2/5.

Một số đại học lớn như Đại học Ngoại thương và Đại học Thương mại không kéo dài thời gian nghỉ nhưng chuyển hai ngày 28-29/4 sang hình thức học trực tuyến. Phương án này giúp sinh viên không phải đến trường trong suốt 9 ngày liên tiếp, đồng thời hạn chế áp lực đi lại trong giai đoạn cao điểm.