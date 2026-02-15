Giáo viên trực Tết Nguyên đán được tính lương thế nào?

Giáo viên nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300% tiền lương.

Giáo viên tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người lao động kéo dài 9 ngày, từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Trong số 9 ngày nghỉ Tết, 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày rơi vào cuối tuần. Các ngày nghỉ rơi liền kề với thứ bảy, chủ nhật nên không cần bố trí nghỉ bù hay hoán đổi ngày làm việc.

Đối với giáo viên, pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc phải trực Tết. Việc bố trí trực trong các dịp này nếu có phải trên cơ sở thỏa thuận và được hưởng chế độ làm thêm giờ theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 13 Luật Viên chức 2010, giáo viên là viên chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong kỳ nghỉ Tết âm lịch (tối đa 5 ngày). Như vậy, giáo viên được đảm bảo quyền nghỉ lễ, Tết theo quy định chung.

Trường hợp nhà trường xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên trực trong các dịp này, việc tham gia phải có sự đồng thuận. Khi đó, thời gian trực được tính là làm thêm giờ và được chi trả theo quy định.

Về việc chi trả lương trực Tết nếu có sự đồng thuận, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, giáo viên làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể tiền lương của ngày lễ, Tết đối với người hưởng lương ngày.

Trường hợp làm việc vào ban đêm, người lao động (trong trường hợp này là giáo viên trực Tết) được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường.

Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm vào ban đêm trong ngày lễ, Tết, ngoài các khoản trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, Tết.