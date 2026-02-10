Lịch nghỉ Tết của học sinh: Lý do chênh lệch lớn giữa các địa phương

Lịch nghỉ Tết của học sinh Quảng Ninh có thể kéo dài 16 ngày, trong khi ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, học sinh được nghỉ tổng 9 ngày.

Mỗi địa phương lại có lịch nghỉ Tết của học sinh khác nhau. Ảnh: Đinh Hà.

Đến hiện tại, 34 tỉnh thành phố đã công bố chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với học sinh các cấp.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT các địa phương, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Lào Cai, Cà Mau đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 14 ngày liên tục. Trong đó, riêng Vĩnh Long nghỉ từ 11/2-24/2 (24 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng), bốn tỉnh còn lại nghỉ từ 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)

Tại TP.HCM, lịch nghỉ Tết của học sinh từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2 (11 ngày). Song, tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Ví dụ, trường THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) thông báo cho học sinh và giáo viên nghỉ từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2, tương đương 14 ngày nghỉ Tết theo lịch nhà trường. Nếu tính cả hai ngày cuối tuần trước đó, học sinh có thể nghỉ liên tục tới 16 ngày.

Các trường THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An), Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ), THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng chung lịch nghỉ này.

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết theo lịch chính thức từ 16/2 đến 28/2 (13 ngày). Tuy nhiên, do ngày 14/2, 15/2 và 1/3 rơi vào thứ bảy và chủ nhật. Do đó, tùy đơn vị, học sinh có thể nghỉ tới 16 ngày. Đây cũng là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết.

Trong khi đó, Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn là những địa phương cho học sinh nghỉ ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2. Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài thành 9 ngày, tùy đơn vị. Các địa phương còn lại đều cho học sinh nghỉ từ 10-12 ngày.

Một số tỉnh như Đồng Tháp, Cao Bằng, Lai Châu không có lịch nghỉ cố định, thay vào đó, các trường chủ động lịch nghỉ, căn cứ đặc thù ở địa phương.

Thực tế, khi tính toán lịch nghỉ Tết cho học sinh, các địa phương căn cứ trên nhiều tiêu chí, trong đó thường dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần). Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Ngoài kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành sẽ căn chỉnh lịch nghỉ Tết cho học sinh dựa vào khung nghỉ Tết chung do Thủ tướng phê duyệt, kéo dài 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2 (từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng). Lịch nghỉ này sẽ không gây xáo trộn cho các gia đình, tránh được các tình huống trẻ được nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm.

Cùng với đó, mỗi tỉnh thường kết hợp với điều kiện thực tế về dân cư, lao động của địa phương để quyết định số ngày nghỉ Tết cụ thể. Ví dụ, những địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông lao động ngoại tỉnh, nhu cầu di chuyển lớn thường bố trí thời gian nghỉ dài hơn để học sinh và gia đình chủ động sắp xếp việc đi lại.

Hàng năm, các Sở GD&ĐT sẽ thực hiện khảo sát phụ huynh, nhà trường để lấy ý kiến về kế hoạch nghỉ Tết. Sau khi tham khảo, sở sẽ cân nhắc lựa chọn khoảng thời gian nghỉ Tết phù hợp và tham mưu cho UBND tỉnh.

Dù thời gian nghỉ có khác nhau, song đa số địa phương đều bảo đảm cho học sinh có kỳ nghỉ đủ dài để nghỉ ngơi, sum họp gia đình và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.

Đồ họa: An Khả.