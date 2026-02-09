Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 34 tỉnh, thành

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 34 tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, dao động 5-16 ngày.

Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT các địa phương, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Lào Cai, Cà Mau đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 14 ngày liên tục.

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết theo lịch chính thức từ 16/2 đến 28/2 (13 ngày). Tuy nhiên, do ngày 14/2, 15/2 và 1/3 rơi vào thứ bảy và chủ nhật. Do đó, tùy đơn vị, học sinh có thể nghỉ tới 16 ngày. Đây cũng là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết.

Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn là những địa phương cho học sinh nghỉ ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2. Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài thành 9 ngày, tùy đơn vị.

Lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM là từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2 (11 ngày). Song, tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Trong khi đó, các tỉnh Đồng Tháp, Cao Bằng, Lai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ, căn cứ đặc thù ở địa phương.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ Số ngày 1 An Giang 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 2 Đà Nẵng 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 3 Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng chạp đến 12 tháng giêng) 13-16 ngày 4 Tây Ninh 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 5 Lâm Đồng 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 6 Cần Thơ 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 7 Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng) 11 ngày 8 TP Huế 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 9 TP.HCM 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày (tối đa 2 tuần) 10 Hà Nội 16-20/2 (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng) 5-9 ngày 11 Đồng Nai 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 12 Vĩnh Long 11/2-24/2 (24 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng) 14 ngày 13 Khánh Hòa 12/2-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 14 Gia Lai 12/2-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 15 Cà Mau 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 16 Hưng Yên 16-20/2 (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng) 5-9 ngày 17 Lạng Sơn 16-20/2 (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng) 5-9 ngày 18 Lào Cai 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 19 Đồng Tháp Các trường chủ động lịch nghỉ

20 Cao Bằng Các trường chủ động lịch nghỉ

21 Lai Châu Các trường chủ động lịch nghỉ

22 Phú Thọ 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 23 Đắk Lắk 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 24 Điện Biên 13-22/2 (26 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 10 ngày 25 Quảng Trị 13-22/2 (26 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 10 ngày 26 Hải Phòng 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 27 Sơn La 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 28 Tuyên Quang 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 29 Thái Nguyên 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 30 Bắc Ninh 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 31 Ninh Bình 13/2-24/2 (26 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng) 12 ngày 32 Quảng Ngãi 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 33 Nghệ An 13-22/2 (26 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 10 ngày 34 Thanh Hóa 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày

Lịch nghỉ Tết của học sinh cả nước dao động 5-16 ngày. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Trước, trong và sau dịp nghỉ Tết, các Sở GD&ĐT đều yêu cầu cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Các sở cũng lưu ý căn cứ điều kiện thực tế, các trường quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Các trường tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.