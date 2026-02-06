Giáo viên TP.HCM được nhận quà Tết Nguyên đán 2 triệu đồng

So với năm 2025, mức chi quà Tết cho giáo viên tại TP.HCM tăng 200.000 đồng.

Giáo viên tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc chi quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở.

Theo đó, mức chi quà Tết là 2 triệu đồng/người, áp dụng đối với khoảng 120.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do cơ quan, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động, căn cứ theo bảng lương tháng 2/2026.

Về nguồn kinh phí, Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng nhóm đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2), kinh phí chi quà Tết do đơn vị tự cân đối từ nguồn tài chính hiện có.

Trong khi đó, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4) sẽ được ngân sách TP.HCM bổ sung dự toán để thực hiện chi quà Tết.

Giáo viên trường công lập không có lương tháng 13 hay thưởng Tết như lao động doanh nghiệp. Tuy nhiên, căn cứ Nghị định 60/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục có thể quy định khoản hỗ trợ dịp Tết cho giáo viên bằng nguồn thặng dư từ các nguồn thu và nguồn ngân sách (chi phúc lợi tập thể).

Bên cạnh đó, giáo viên có thể nhận các khoản thu theo chính sách đặc thù của địa phương. Ví dụ, giáo viên TP.HCM có thể nhận được thu nhập tăng thêm quý 4 và quà Tết (năm 2025 là 1,8 triệu đồng/người).

Ngoài các khoản trên, từ năm 2025, công chức, viên chức nói chung có thêm tiền thưởng đột xuất và thưởng định kỳ hàng năm theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ.

Quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) của các đối tượng trong danh sách trả lương. Trường quy mô càng lớn, quỹ tiền thưởng càng nhiều.