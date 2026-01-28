Giáo viên Hà Nội khắc khoải lo mất thưởng Tết

Trong khi nhiều địa phương, cấp học đã chi thưởng theo Nghị định 73, không ít giáo viên công lập tại Hà Nội vẫn khắc khoải trước Tết vì chưa có thông tin rõ ràng.

Nghị định 73/2024/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có giáo viên công lập, thông qua cơ chế chi thưởng gắn với kết quả công việc. Tại Hà Nội, trong thời gian qua, giáo viên mầm non, tiểu học và THCS ở nhiều phường, xã đã được chi trả khoản thưởng này từ khá sớm.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều giáo viên tại các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc chi thưởng theo Nghị định 73.

Theo tìm hiểu, một trong những nguyên nhân được nhắc đến là việc Hà Nội đang triển khai đề án thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với phần lớn các trường THPT, dẫn đến những vướng mắc trong cơ chế tài chính và tổ chức thực hiện.

Thực tế, Tết năm ngoái, giáo viên tại các trường THPT thí điểm tự chủ ở Hà Nội từng đứng trước nguy cơ không được chi thưởng. Chỉ đến thời điểm rất cận Tết, sau khi Sở GD&ĐT đề xuất phương án hỗ trợ, bổ sung đối tượng thụ hưởng theo Nghị định 73 và được UBND thành phố chấp thuận, khoản thưởng này mới được chi trả. Trải nghiệm đó để lại nhiều lo lắng kéo dài đến tận mùa Tết năm nay.

Những băn khoăn về thưởng Tết đang khiến không ít thầy cô lo lắng trong những ngày cuối năm.

Nỗi lo lặp lại kịch bản "suýt mất thưởng"

Chia sẻ về tâm trạng những ngày cận Tết, cô Bùi Thị Việt Anh, giáo viên trường THPT Yên Lãng, cho biết giá cả sinh hoạt tăng cao trong khi thu nhập không cải thiện khiến đời sống giáo viên ngày càng chật vật.

"Gần Tết, chúng tôi khắc khoải chờ đợi khoản thưởng theo Nghị định 73 để có thêm chút tiền sắm sửa, mua gói bánh, con gà thắp hương cho gia đình".

Theo cô Việt Anh, cảm giác hụt hẫng càng rõ khi giáo viên mầm non, tiểu học, THCS ở nhiều nơi đã được chi trả, còn giáo viên THPT vẫn chưa có thông tin cụ thể.

"Cùng là viên chức Nhà nước nhưng quyền lợi lại chưa được thực hiện đồng đều, điều đó khiến giáo viên không khỏi ấm ức", cô bày tỏ, đồng thời mong muốn thành phố sớm có giải pháp để giáo viên yên tâm công tác.

Nhắc lại Tết năm trước, thầy Nguyễn Đường, giáo viên trường THPT Phú Xuyên A, cho biết không khí cuộc họp cuối năm khi ban giám hiệu thông báo không còn nguồn để chi thưởng Tết đã khiến nhiều giáo viên nặng trĩu tâm trạng.

"Thưởng Tết không chỉ là tiền, mà là sự động viên tinh thần. Khi điều đó không có, tâm lý của giáo viên bị ảnh hưởng rất nhiều".

Chính vì trải nghiệm "thưởng Tết 0 đồng", năm nay khi Nghị định 73 được ban hành, nhiều giáo viên THPT đã đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, việc chưa có thông tin rõ ràng trong những ngày gần Tết khiến cảm giác lo lắng lại xuất hiện.

"Chúng tôi hiểu chủ trương thí điểm tự chủ, nhưng thực tế thu nhập ngày càng eo hẹp khiến giáo viên không khỏi bất an", thầy Đường bộc bạch.

Cùng tâm trạng, cô Trần Thị Thu, giáo viên trường THPT Ứng Hòa A, cho biết đến nay nhà trường vẫn chưa thông tin cụ thể về việc chi thưởng theo Nghị định 73.

"Những ngày cuối năm, việc chờ đợi trong mơ hồ khiến giáo viên khó yên tâm công tác, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và đời sống sinh hoạt".

Theo cô Thu, năm ngoái tiền thưởng theo Nghị định 73 của giáo viên trường cô được chi trả thành hai đợt, nhưng việc "suýt mất thưởng" đã để lại cảm giác hụt hẫng kéo dài.

Mong sự rõ ràng để giáo viên yên tâm đón Tết

Không chỉ tại Phú Xuyên hay Ứng Hòa..., giáo viên ở nhiều trường THPT khác trên địa bàn Hà Nội cũng phản ánh tình trạng tương tự. Cô Hồ Thị Xuân Thu, giáo viên trường Liên cấp Khương Hạ, cho rằng việc thiếu thông tin trong thời gian dài khiến nhiều giáo viên cảm thấy thiệt thòi, nhất là khi biết đồng nghiệp ở các cấp học khác đã nhận thưởng đúng dịp.

"Chúng tôi cũng là viên chức Nhà nước, nên mong được đối xử công bằng và rõ ràng", cô chia sẻ.

Ở góc độ rộng hơn, nhiều giáo viên nhận định những vướng mắc hiện nay có liên quan đến mô hình thí điểm tự chủ, đặt hàng dịch vụ giáo dục đang được triển khai tại các trường THPT.

Theo cô Trần Việt Hồng, giáo viên trường THPT Xuân Mai, Nghị định 73 từng được coi là sự động viên kịp thời trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại thủ đô ngày càng tăng.

"Khi khoản thưởng chậm được thực hiện, áp lực tài chính và tâm lý của giáo viên trong dịp cuối năm là điều khó tránh", cô Hồng nhận định.

Từ thực tế tại nhiều trường, giáo viên cho biết dù thuộc diện thí điểm tự chủ nhưng nguồn thu của nhà trường vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước, trong khi các khoản thu nhập tăng thêm lại gặp nhiều hạn chế. Điều này khiến giáo viên cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa trách nhiệm nghề nghiệp và quyền lợi được hưởng.