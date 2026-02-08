Sinh viên đón Tết tại ký túc xá ĐHQG TP.HCM được tặng 1,3 triệu đồng

Ngoài hỗ trợ sinh viên đón Tết xa nhà, Đại học Quốc gia TP.HCM còn hỗ trợ vé xe, tổ chức chuyến xe về quê cho hàng trăm học sinh, sinh viên.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM phục vụ hàng chục nghìn sinh viên nội trú từ hơn 20 trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM. Ảnh: Phạm Ngôn.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết mỗi sinh viên ở lại ký túc xá trong dịp Tết Nguyên đán 2026 được hỗ trợ một triệu đồng tiền ăn và nhận phần quà Tết trị giá 300.000 đồng. Đơn vị cũng tổ chức tiệc tất niên để sinh viên sum vầy cùng thầy cô, đồng thời phổ biến các hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và kỹ năng phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trong dịp Tết.

Tính đến ngày 28/1/2026, đơn vị ghi nhận gần 60 sinh viên đăng ký ở lại ký túc xá đón Tết. Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã lập danh sách cụ thể, phối hợp với các cơ sở đào tạo để thông tin đến gia đình sinh viên, đồng thời bố trí sinh hoạt tập trung tại các cụm nhà quy định nhằm thuận tiện cho công tác quản lý và đảm bảo an toàn.

Nhằm tạo không khí Tết cổ truyền, trung tâm cũng tổ chức trang trí cờ, băng rôn trên các tuyến đường chính của khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy được đặt lên hàng đầu với phương án trực Tết 24/24 và tăng cường lực lượng bảo vệ.

Theo đó, trung tâm sẽ phối hợp với UBND phường Đông Hòa, phường Linh Xuân và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực số 3 (Công an TP.HCM) tổ chức kiểm tra, tuần tra theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu ký túc xá và khu đô thị.

Bên cạnh đó, các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, internet và vệ sinh môi trường trong những ngày cao điểm Tết được kiểm tra, duy trì hoạt động liên tục. Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, những nỗ lực này nhằm giúp sinh viên yên tâm sinh hoạt, đón Tết an toàn, ấm áp và thêm gắn bó với môi trường học tập.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai cùng sinh viên trên chuyến xe về quê đón Tết. Ảnh: VNUHCM.

Cũng trong năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai chương trình đưa học sinh, sinh viên về quê đón Tết.

204 học sinh, sinh viên tại trường Phổ thông Năng khiếu, các trường đại học thành viên và 10 trường ngoài hệ thống được đoàn xe của Đại học Quốc gia TP.HCM đưa về quê theo hành trình di chuyển đi qua 8 tỉnh, thành phố gồm Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia TP.HCM còn tặng vé xe cho 74 học sinh, sinh viên về các tỉnh, thành phố khác, tạo điều kiện để người học thuận lợi trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên Đại học Quốc gia TP.HCM hỗ trợ kinh phí vé xe khứ hồi cho học sinh, sinh viên. Chính sách này nhằm giúp người học chủ động kế hoạch học tập, giảm áp lực tài chính và yên tâm khi trở lại giảng đường.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị cùng các cơ sở đào tạo phối hợp với nhiều đơn vị tài trợ tổ chức đa dạng hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh và sinh viên. Tổng cộng, gần 1.700 lượt học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ với tổng nguồn lực gần 1,6 tỷ đồng .