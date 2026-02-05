Hơn 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán

|
Sinh viên có thể nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cả tháng. Ảnh: Phương Lâm.
Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước cũng đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ kéo dài, một số trường tổ chức học trực tuyến 1-2 tuần trước và sau Tết, nhằm thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày.
Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Lạc Hồng (43 ngày), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 29 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).
Ngoài ra, một số đại học tổ chức dạy online trước và sau Tết 1-2 tuần, sinh viên có thể được ở quê hơn một tháng, đến sau rằm tháng giêng.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các trường đại học cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|Số ngày nghỉ
|1
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3
|29 ngày
|2
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|2/2-1/3
|28 ngày
|3
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3
|28 ngày
|4
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|8/2-1/3
|22 ngày
|5
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|8/2-1/3
|22 ngày
|6
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3
|21 ngày
|7
|Học viện Ngân hàng
|9/2-1/3
|21 ngày
|8
|Đại học Gia Định
|9/2-28/2
|20 ngày
|9
|Đại học Mở TP.HCM
|9/2-1/3
|21 ngày
|10
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|9/2-1/3
|21 ngày
|11
|Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-1/3
|21 ngày
|12
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|9/2-1/3
|21 ngày
|13
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|9/2-1/3
|21 ngày
|14
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|9/2-1/3
|21 ngày
|15
|Học viện Hàng không Việt Nam
|9/2-1/3
|21 ngày
|16
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9/2-22/2
|14 ngày
|17
|Đại học Đại Nam
|9/2-22/2
|14 ngày
|18
|Đại học CMC
|11/2-24/2
|14 ngày
|19
|Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-27/2
|19 ngày
|20
|Đại học Hùng Vương TP.HCM
|8/2-1/3
|22 ngày
|21
|Đại học Tài chính - Marketing
|9/2-22/2
|14 ngày
|22
|Đại học Nha Trang
|9/2-28/2
|20 ngày
|23
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2
|14 ngày
|24
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2
|14 ngày
|25
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2
|14 ngày
|26
|Đại học Hoa Sen
|9/2-22/2
|14 ngày
|27
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-22/2
|14 ngày
|28
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|9/2-27/2
|19 ngày
|29
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2
|19 ngày
|30
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2
|14 ngày
|31
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3
|21 ngày
|32
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|16/2-1/3
|14 ngày
|33
|Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-1/3
|21 ngày
|34
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-1/3
|21 ngày
|35
|Đại học Duy Tân
|9/2-25/2
|17 ngày
|36
|Đại học Hà Nội
|9/2-22/2
|14 ngày
|37
|Đại học Mỏ - Địa chất
|9/2-1/3
|21 ngày
|38
|Đại học Mở Hà Nội
|9/2-22/2
|14 ngày
|39
|Đại học Thương Mại
|10/2-23/2
|14 ngày
|40
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2
|14 ngày
|41
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|9/2-27/2
|19 ngày
|42
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|9/2-1/3
|21 ngày
|43
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2
|14 ngày
|44
|Đại học Văn Hiến
|11/2-24/2
|14 ngày
|45
|Đại học Thủy lợi
|9/2-22/2
|14 ngày
|46
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|9/2-28/2
|20 ngày
|47
|Đại học Sài Gòn
|9/2-28/2
|20 ngày
|48
|Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)
|9/2-1/3
|21 ngày
|49
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9/2-22/2
|14 ngày
|50
|Đại học Thăng Long
|12/2-25/2
|14 ngày
|51
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2
|14 ngày
|52
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3
|21 ngày
|53
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|16/2-28/2
|13 ngày
|54
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|9/2-22/2
|14 ngày
|55
|Đại học Văn Lang
|9/2-1/3
|21 ngày
|56
|Đại học Đà Nẵng
|9/2-22/2
|14 ngày
|57
|Đại học Đồng Nai
|9/2-1/3
|21 ngày
|58
|Đại học Lạc Hồng
|- 18/1-1/3- Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3
|43 ngày
|59
|Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai)
|- 2/2-1/3- Học trực tuyến một tuần sau Tết
|28 ngày
|60
|Đại học Hùng Vương - Phú Thọ
|8/2-1/3
|22 ngày
|61
|Đại học Luật (Đại học Huế)
|- 9/2-1/3- Học trực tuyến trước Tết 1 tuần
|21 ngày
|62
|Đại học Trà Vinh
|9/2-1/3
|21 ngày
|63
|Đại học Luật TP.HCM
|- 31/1-1/3- Học trực tuyến 2 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết
|30 ngày
|64
|Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
|9/2-1/3
|21 ngày
|65
|Đại học Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3
|21 ngày
|66
|Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
|9/2-1/3
|21 ngày
|67
|Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
|9/2-1/3
|21 ngày
|68
|Đại học Kinh tế (Đại học Huế)
|9/2-1/3
|21 ngày
|69
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|9/2-1/3
|21 ngày
|70
|Học viện Cán bộ TP.HCM
|1/2-1/3
|29 ngày
|71
|Đại học Văn hóa Hà Nội
|9/2-27/2
|19 ngày
|72
|Đại học Công nghiệp Việt Trì
|9/2-1/3
|21 ngày
|73
|Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-23/2
|15 ngày
|74
|Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2
|14 ngày
|75
|Đại học Tây Nguyên
|9/2-27/2
|19 ngày
|76
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2
|14 ngày
|77
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|8/2-23/2
|16 ngày
|78
|Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|7/2-1/3
|23 ngày
|79
|Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
|9/2-1/3
|21 ngày
|80
|Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|7/2-1/3
|23 ngày
|81
|Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-27/2
|19 ngày
|82
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-24/2
|16 ngày
|83
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-23/2
|15 ngày
|84
|Đại học Hòa Bình
|9/2-1/3
|21 ngày
|85
|Đại học Phenikaa
|9/2-1/3
|21 ngày
|86
|Học viện Tài chính
|8/2-25/2
|18 ngày
|87
|Học viện Chính sách và Phát triển
|9/2-1/3
|21 ngày
|88
|Đại học Quảng Bình
|9/2-22/2
|14 ngày
|89
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|9/2-22/2
|14 ngày
|90
|Học viện Hành chính và Quản trị công
|9/2-1/3
|21 ngày
|91
|Đại học FPT (Hà Nội)
|9/2-22/2
|14 ngày
|92
|Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
|9/2-22/2
|14 ngày
|93
|Đại học Công nghệ Đông Á
|9/2-25/2
|17 ngày
|94
|Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội)
|9/2-1/3
|21 ngày
|95
|Đại học Ngoại thương (Hà Nội)
|9/2-1/3
|21 ngày
|96
|Đại học Y Hà Nội
|9/2-22/2
|14 ngày
|97
|Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM)
|9/2-1/3
|21 ngày
|98
|Đại học Thành Đô
|9/2-22/2
|14 ngày
|99
|Đại học Nguyễn Trãi
|9/2-1/3
|21 ngày
|100
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|9/2-22/2
|14 ngày
|101
|Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
|9/2-25/2
|17 ngày
|102
|Đại học Luật Hà Nội
|9/2-1/3
|21 ngày
|103
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)
|7/2-1/3
|23 ngày
|104
|Đại học Đà Lạt
|9/2-1/3
|21 ngày
|105
|Đại học Sư phạm (Đại học Huế)
|9/2-1/3
|21 ngày
Trước kỳ nghỉ Tết, với mong muốn đồng hành, chia sẻ cùng sinh viên, nhiều trường đại học đã quyết định tổ chức chuyến xe 0 đồng, tặng quà, lì xì, vé xe khách để sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua.
