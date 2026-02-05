Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán

  • Thứ năm, 5/2/2026 16:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần, một số trường thậm chí cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài hơn một tháng.

Sinh viên có thể nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cả tháng. Ảnh: Phương Lâm.

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước cũng đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ kéo dài, một số trường tổ chức học trực tuyến 1-2 tuần trước và sau Tết, nhằm thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày.

Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Lạc Hồng (43 ngày), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 29 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Ngoài ra, một số đại học tổ chức dạy online trước và sau Tết 1-2 tuần, sinh viên có thể được ở quê hơn một tháng, đến sau rằm tháng giêng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các trường đại học cụ thể như sau:

STTTrườngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026Số ngày nghỉ
1Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/329 ngày
2Đại học Nông lâm TP.HCM2/2-1/328 ngày
3Đại học Công thương TP.HCM9/2-8/328 ngày
4Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/322 ngày
5Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/322 ngày
6Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/321 ngày
7Học viện Ngân hàng9/2-1/321 ngày
8Đại học Gia Định9/2-28/220 ngày
9Đại học Mở TP.HCM9/2-1/321 ngày
10Đại học Sư phạm Hà Nội 29/2-1/321 ngày
11Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-1/321 ngày
12Đại học Ngân hàng TP.HCM9/2-1/321 ngày
13Học viện Phụ nữ Việt Nam9/2-1/321 ngày
14Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/321 ngày
15Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/321 ngày
16Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/214 ngày
17Đại học Đại Nam9/2-22/214 ngày
18Đại học CMC11/2-24/214 ngày
19Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/219 ngày
20Đại học Hùng Vương TP.HCM8/2-1/322 ngày
21Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/214 ngày
22Đại học Nha Trang9/2-28/220 ngày
23Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
24Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
25Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
26Đại học Hoa Sen9/2-22/214 ngày
27Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/214 ngày
28Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM9/2-27/219 ngày
29Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/219 ngày
30Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/214 ngày
31Đại học Quy Nhơn9/2-1/321 ngày
32Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/314 ngày
33Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)9/2-1/321 ngày
34Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/321 ngày
35Đại học Duy Tân9/2-25/217 ngày
36Đại học Hà Nội9/2-22/214 ngày
37Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/321 ngày
38Đại học Mở Hà Nội9/2-22/214 ngày
39Đại học Thương Mại10/2-23/214 ngày
40Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/214 ngày
41Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/219 ngày
42Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp9/2-1/321 ngày
43Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/214 ngày
44Đại học Văn Hiến11/2-24/214 ngày
45Đại học Thủy lợi9/2-22/214 ngày
46Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/220 ngày
47Đại học Sài Gòn9/2-28/220 ngày
48Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)9/2-1/321 ngày
49Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/214 ngày
50Đại học Thăng Long12/2-25/214 ngày
51Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
52Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/321 ngày
53Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/213 ngày
54Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/214 ngày
55Đại học Văn Lang9/2-1/321 ngày
56Đại học Đà Nẵng9/2-22/214 ngày
57Đại học Đồng Nai9/2-1/321 ngày
58Đại học Lạc Hồng- 18/1-1/3- Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/343 ngày
59Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai)- 2/2-1/3- Học trực tuyến một tuần sau Tết28 ngày
60Đại học Hùng Vương - Phú Thọ8/2-1/322 ngày
61Đại học Luật (Đại học Huế)- 9/2-1/3- Học trực tuyến trước Tết 1 tuần21 ngày
62Đại học Trà Vinh9/2-1/321 ngày
63Đại học Luật TP.HCM- 31/1-1/3- Học trực tuyến 2 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết30 ngày
64Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu9/2-1/321 ngày
65Đại học Công nghệ TP.HCM9/2-1/321 ngày
66Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng9/2-1/321 ngày
67Đại học Kiến trúc Đà Nẵng9/2-1/321 ngày
68Đại học Kinh tế (Đại học Huế)9/2-1/321 ngày
69Học viện Báo chí và Tuyên truyền9/2-1/321 ngày
70Học viện Cán bộ TP.HCM1/2-1/329 ngày
71Đại học Văn hóa Hà Nội9/2-27/219 ngày
72Đại học Công nghiệp Việt Trì9/2-1/321 ngày
73Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-23/215 ngày
74Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
75Đại học Tây Nguyên9/2-27/219 ngày
76Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/214 ngày
77Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông8/2-23/216 ngày
78Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)7/2-1/323 ngày
79Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội9/2-1/321 ngày
80Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)7/2-1/323 ngày
81Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-27/219 ngày
82Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-24/216 ngày
83Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-23/215 ngày
84Đại học Hòa Bình9/2-1/321 ngày
85Đại học Phenikaa9/2-1/321 ngày
86Học viện Tài chính8/2-25/218 ngày
87Học viện Chính sách và Phát triển9/2-1/321 ngày
88Đại học Quảng Bình9/2-22/214 ngày
89Đại học Kinh tế TP.HCM9/2-22/214 ngày
90Học viện Hành chính và Quản trị công9/2-1/321 ngày
91Đại học FPT (Hà Nội)9/2-22/214 ngày
92Đại học Công nghệ Giao thông vận tải9/2-22/214 ngày
93Đại học Công nghệ Đông Á9/2-25/217 ngày
94Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội)9/2-1/321 ngày
95Đại học Ngoại thương (Hà Nội)9/2-1/321 ngày
96Đại học Y Hà Nội9/2-22/214 ngày
97Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM)9/2-1/321 ngày
98Đại học Thành Đô9/2-22/214 ngày
99Đại học Nguyễn Trãi9/2-1/321 ngày
100Đại học Công nghiệp Hà Nội9/2-22/214 ngày
101Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam9/2-25/217 ngày
102Đại học Luật Hà Nội9/2-1/321 ngày
103Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)7/2-1/323 ngày
104Đại học Đà Lạt9/2-1/321 ngày
105Đại học Sư phạm (Đại học Huế)9/2-1/321 ngày

Trước kỳ nghỉ Tết, với mong muốn đồng hành, chia sẻ cùng sinh viên, nhiều trường đại học đã quyết định tổ chức chuyến xe 0 đồng, tặng quà, lì xì, vé xe khách để sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua.

Ngọc Bích

Tết Nguyên đán Đại học Tết đại học nghỉ Tết

