Hơn 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần, một số trường thậm chí cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài hơn một tháng.

Sinh viên có thể nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cả tháng. Ảnh: Phương Lâm.

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước cũng đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ kéo dài, một số trường tổ chức học trực tuyến 1-2 tuần trước và sau Tết, nhằm thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày.

Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Lạc Hồng (43 ngày), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 29 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Ngoài ra, một số đại học tổ chức dạy online trước và sau Tết 1-2 tuần, sinh viên có thể được ở quê hơn một tháng, đến sau rằm tháng giêng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các trường đại học cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3 29 ngày 2 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3 28 ngày 3 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3 28 ngày 4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3 22 ngày 5 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3 22 ngày 6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 7 Học viện Ngân hàng 9/2-1/3 21 ngày 8 Đại học Gia Định 9/2-28/2 20 ngày 9 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 10 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9/2-1/3 21 ngày 11 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-1/3 21 ngày 12 Đại học Ngân hàng TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 13 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3 21 ngày 14 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 15 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3 21 ngày 16 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 17 Đại học Đại Nam 9/2-22/2 14 ngày 18 Đại học CMC 11/2-24/2 14 ngày 19 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2 19 ngày 20 Đại học Hùng Vương TP.HCM 8/2-1/3 22 ngày 21 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2 14 ngày 22 Đại học Nha Trang 9/2-28/2 20 ngày 23 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 24 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 25 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 26 Đại học Hoa Sen 9/2-22/2 14 ngày 27 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2 14 ngày 28 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2 19 ngày 29 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2 19 ngày 30 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2 14 ngày 31 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3 21 ngày 32 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3 14 ngày 33 Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 9/2-1/3 21 ngày 34 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3 21 ngày 35 Đại học Duy Tân 9/2-25/2 17 ngày 36 Đại học Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 37 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3 21 ngày 38 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 39 Đại học Thương Mại 10/2-23/2 14 ngày 40 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2 14 ngày 41 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2 19 ngày 42 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3 21 ngày 43 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2 14 ngày 44 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2 14 ngày 45 Đại học Thủy lợi 9/2-22/2 14 ngày 46 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2 20 ngày 47 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2 20 ngày 48 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3 21 ngày 49 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 50 Đại học Thăng Long 12/2-25/2 14 ngày 51 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 52 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3 21 ngày 53 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2 13 ngày 54 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2 14 ngày 55 Đại học Văn Lang 9/2-1/3 21 ngày 56 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2 14 ngày 57 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3 21 ngày 58 Đại học Lạc Hồng - 18/1-1/3- Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3 43 ngày 59 Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) - 2/2-1/3- Học trực tuyến một tuần sau Tết 28 ngày 60 Đại học Hùng Vương - Phú Thọ 8/2-1/3 22 ngày 61 Đại học Luật (Đại học Huế) - 9/2-1/3- Học trực tuyến trước Tết 1 tuần 21 ngày 62 Đại học Trà Vinh 9/2-1/3 21 ngày 63 Đại học Luật TP.HCM - 31/1-1/3- Học trực tuyến 2 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết 30 ngày 64 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 9/2-1/3 21 ngày 65 Đại học Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 66 Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 9/2-1/3 21 ngày 67 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 9/2-1/3 21 ngày 68 Đại học Kinh tế (Đại học Huế) 9/2-1/3 21 ngày 69 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 9/2-1/3 21 ngày 70 Học viện Cán bộ TP.HCM 1/2-1/3 29 ngày 71 Đại học Văn hóa Hà Nội 9/2-27/2 19 ngày 72 Đại học Công nghiệp Việt Trì 9/2-1/3 21 ngày 73 Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-23/2 15 ngày 74 Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 75 Đại học Tây Nguyên 9/2-27/2 19 ngày 76 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2 14 ngày 77 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 8/2-23/2 16 ngày 78 Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 7/2-1/3 23 ngày 79 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 9/2-1/3 21 ngày 80 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 7/2-1/3 23 ngày 81 Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-27/2 19 ngày 82 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-24/2 16 ngày 83 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-23/2 15 ngày 84 Đại học Hòa Bình 9/2-1/3 21 ngày 85 Đại học Phenikaa 9/2-1/3 21 ngày 86 Học viện Tài chính 8/2-25/2 18 ngày 87 Học viện Chính sách và Phát triển 9/2-1/3 21 ngày 88 Đại học Quảng Bình 9/2-22/2 14 ngày 89 Đại học Kinh tế TP.HCM 9/2-22/2 14 ngày 90 Học viện Hành chính và Quản trị công 9/2-1/3 21 ngày 91 Đại học FPT (Hà Nội) 9/2-22/2 14 ngày 92 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 9/2-22/2 14 ngày 93 Đại học Công nghệ Đông Á 9/2-25/2 17 ngày 94 Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) 9/2-1/3 21 ngày 95 Đại học Ngoại thương (Hà Nội) 9/2-1/3 21 ngày 96 Đại học Y Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 97 Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM) 9/2-1/3 21 ngày 98 Đại học Thành Đô 9/2-22/2 14 ngày 99 Đại học Nguyễn Trãi 9/2-1/3 21 ngày 100 Đại học Công nghiệp Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 101 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 9/2-25/2 17 ngày 102 Đại học Luật Hà Nội 9/2-1/3 21 ngày 103 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) 7/2-1/3 23 ngày 104 Đại học Đà Lạt 9/2-1/3 21 ngày 105 Đại học Sư phạm (Đại học Huế) 9/2-1/3 21 ngày

Trước kỳ nghỉ Tết, với mong muốn đồng hành, chia sẻ cùng sinh viên, nhiều trường đại học đã quyết định tổ chức chuyến xe 0 đồng, tặng quà, lì xì, vé xe khách để sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua.