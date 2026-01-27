Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất của học sinh cả nước

Đến thời điểm hiện tại, 15 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, dao động 5-16 ngày.

Học sinh trường Marie Curie (Hà Nội) tham gia trải nghiệm Tết tại trường. Ảnh: Marie Curie Hanoi School.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM là từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2 (11 ngày). Song, tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Tận dụng tối đa khung thời gian linh hoạt mà Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép, nhiều trường học tại TP.HCM thông báo cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài đến 14-16 ngày.

Cụ thể, trường THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) thông báo cho học sinh và giáo viên nghỉ từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2, tương đương 14 ngày nghỉ Tết theo lịch nhà trường.

Nếu tính cả hai ngày cuối tuần trước đó, học sinh có thể nghỉ liên tục tới 16 ngày. Cùng thời gian này, các trường THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An) và Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ) cũng thông báo cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2 đến 22/2, kéo dài tối đa 16 ngày.

Hai trường THPT "hot" tại TP.HCM là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng có lịch nghỉ tương tự. Trường Tiểu học - THCS - THPT Hoa Sen (phường Tân Đông Hiệp) cho học sinh nghỉ từ ngày 10/2 (23 tháng Chạp) và đi học trở lại vào ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là 14 ngày.

Nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mới nhất, tỉnh Gia Lai thông báo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán liên tục 11 ngày, bắt đầu từ 12/2 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Cà Mau, trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ Tết từ ngày 9/2 (22 tháng chạp) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng). Các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại vào ngày 23/2.

Hà Nội hiện là địa phương cho học sinh nghỉ ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2.

Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài thành 9 ngày, tùy đơn vị.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ Số ngày 1 An Giang 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 2 Đà Nẵng 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 3 Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng chạp đến 12 tháng giêng) 16 ngày (tính cả thứ bảy, chủ nhật liền kề) 4 Tây Ninh 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 5 Lâm Đồng 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 6 Cần Thơ 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 7 Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng) 11 ngày 8 TP Huế 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 9 TP.HCM 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày (tối đa 2 tuần) 10 Hà Nội 16-20/2 (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng) 5 ngày (có thể 9 ngày) 11 Đồng Nai 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 12 Vĩnh Long 11/2-24/2 (24 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng) 14 ngày 13 Khánh Hòa 12/2-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 14 Gia Lai 12/2-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 15 Cà Mau 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày

Dù thời gian nghỉ có khác nhau, song các địa phương đều bảo đảm cho học sinh có kỳ nghỉ đủ dài để nghỉ ngơi, sum họp gia đình và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.

Trước, trong và sau dịp nghỉ Tết, các Sở GD&ĐT đều yêu cầu các trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo...

Các sở cũng lưu ý căn cứ điều kiện thực tế, các trường quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Các trường tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.