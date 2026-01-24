Tết Nguyên đán tại đất nước bí ẩn nhất thế giới

Sáng đầu năm, người Triều Tiên sẽ tới viếng tượng hoặc chân dung Kim Il-sung và Kim Jong-il, sau đó chào hỏi các lãnh đạo địa phương rồi mới về cúng bái tổ tiên và ăn Tết cùng gia đình.

Buổi hòa nhạc chào đón năm mới 2025 tại Sân vận động May Day. Ảnh: KCNA.

Tại Triều Tiên, ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il-sung (15/4) và Kim Jong-il (16/2), ngày Quốc khánh 9/9 và ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên 10/10 là những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán, hay Seollal, cũng được người dân nước này coi trọng.

Từng bị bãi bỏ

Năm 1946, cố Chủ tịch Kim Il-sung từng bãi bỏ Tết Nguyên Đán, coi đây là "tàn dư của chế độ phong kiến" và ưu tiên Tết Dương lịch. Truyền thống này gần như biến mất hoàn toàn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Năm 1989, người dân Triều Tiên bắt đầu ăn mừng Tết Nguyên đán trở lại theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Phải đến năm 2003, cố lãnh đạo Kim Jong-il mới khôi phục Tết Nguyên đán là dịp lễ chính thức, kéo dài trong 3 ngày, như một phần của chiến dịch cổ động tinh thần "Dân tộc Triều Tiên là trên hết". Chính quyền Kim Jong-il nhấn mạnh Tết Nguyên đán như một ngày lễ truyền thống mang giá trị kế thừa bản sắc dân tộc.

Trong những ngày nghỉ này, người dân Triều Tiên chơi các trò dân gian như thả diều, quay vụ, đá cầu và chơi cờ yutnori.

Dù được khôi phục, nhưng lịch nghỉ Tết của Triều Tiên đôi khi chỉ kéo dài vỏn vẹn một ngày. Đặc biệt, người lao động thường phải làm bù vào các ngày chủ nhật sau đó để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Dù vậy, Seollal vẫn là dịp được người dân Triều Tiên mong đợi nhất trong năm. Bởi lẽ, đây là thời điểm chính quyền thường thực hiện các đợt phân phối đặc biệt về thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh rằng: "Tết Nguyên đán luôn được người dân chúng tôi đón mừng với niềm vui, hạnh phúc và sự trân trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, mọi người vẫn không quên cống hiến tận tụy và làm việc chăm chỉ theo gương các nhà lãnh đạo".

Trẻ em Triều Tiên chơi các trò chơi dân gian trong Tết Nguyên đán, tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 10/2/2024. Ảnh: Yonhap.

Những hoạt động trong ngày đầu năm

Ngày đầu tiên của năm mới, người dân Triều Tiên bắt đầu bằng việc thể hiện lòng trung thành với gia tộc họ Kim. Họ đặt hoa và bày tỏ sự kính trọng trước tượng hoặc chân dung của hai cố lãnh tụ Kim Il-sung và Kim Jong-il.

Tại Bình Nhưỡng, người dân tới Lăng Kumsusan - nơi lưu giữ thi hài hai nhà lãnh đạo quá cố, và lên đồi Mansu để cúi chào những bức tượng đồng khổng lồ.

Sau đó, họ chào hỏi các lãnh đạo địa phương hoặc công ty, rồi mới về nhà tiến hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên, sum họp gia đình và theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật lồng ghép thông điệp tôn vinh vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un và Đảng cầm quyền.

Do không có quyền tự do đi lại nên quốc gia này không có cảnh người dân di chuyển ồ ạt về quê ăn Tết. Nếu muốn rời khỏi nơi cư trú, họ phải có giấy phép. Do đó, các nhà hàng vẫn mở cửa và tấp nập thực khách trong mùa lễ hội.

Thay vì đi thăm thân, người dân đón Tết một cách lặng lẽ, theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật như hòa nhạc hay xiếc, được tổ chức tại các địa phương.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng không ngoại lệ. Theo Korea Herald, ông Kim thường cùng trợ lý thân cận tham dự các buổi hòa nhạc mừng năm mới. Các ca khúc và tiết mục ca ngợi sự vĩ đại của Đảng Lao động Triều Tiên và nhà lãnh đạo đất nước, đồng thời khắc họa viễn cảnh một xã hội chủ nghĩa lý tưởng.

Tùy thuộc vào vùng miền, người Triều Tiên thưởng thức nhiều món ăn như manduguk (canh sủi cảo), dwejigukbap (cơm canh thịt lợn), songpyeon (bánh gạo hình bán nguyệt), nokdujijim (bánh kếp đậu xanh) và mì.

Giống như Hàn Quốc, món ăn không thể thiếu trong ngày đầu năm mới của người Triều Tiên là tteokguk (canh bánh gạo). Món súp này được làm bằng bánh gạo thái lát, thêm một chút thịt chim trĩ hoặc rong biển. Theo truyền thống, hành động ăn tteokguk vào năm mới có nghĩa là bạn đã thêm một tuổi. Màu trắng của bánh gạo tượng trưng cho sự tinh khiết.