Hai quốc gia ở châu Phi và Nam Mỹ cũng ăn Tết Nguyên Đán

Phần lớn các quốc gia và vùng lãnh thổ đón Tết Nguyên đán đều nằm ở châu Á, nhưng vẫn có hai ngoại lệ ở châu Phi và Nam Mỹ.

Suriname là một quốc gia tại Nam Mỹ, công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc gia. Ảnh: ACOM.

Không chỉ là nét văn hóa đặc trưng của người Á Đông, Tết Nguyên đán còn hiện diện ở những vùng đất cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất. Tại hai quốc gia thuộc châu Phi và Nam Mỹ, Tết Nguyên đán đã được công nhận là ngày lễ quốc gia.

Suriname

Suriname là một quốc gia tại Nam Mỹ. Phía bắc giáp Đại Tây Dương, nam giáp Brazil, đông giáp Guyane thuộc Pháp. Với diện tích 165.000 km2, Suriname là nước có diện tích nhỏ nhất tại Nam Mỹ.

Nơi đây có cộng đồng người Hoa khá đông, chủ yếu là hậu duệ của những lao động nhập cư từ thế kỷ XIX. Qua thời gian, các phong tục và truyền thống của người Hoa đã hòa quyện, trở thành một phần quan trọng trong bức tranh đa văn hóa của đất nước này.

Suriname gây ấn tượng khi chính thức công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc gia kể từ năm 2014. Tết Nguyên Đán ở quốc gia này diễn ra theo từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, với nhiều hoạt động lễ hội sôi nổi do cộng đồng người Hoa tổ chức.

Những màn múa lân, múa rồng truyền thống, pháo hoa rực rỡ cùng các buổi sum họp gia đình tạo nên không khí năm mới. Thủ đô Paramaribo là điểm nhấn của mùa lễ hội, khi nhiều tuyến phố được trang hoàng bằng đèn lồng đỏ và các vật trang trí mang ý nghĩa cầu may, cầu tài.

Tuy nhiên, lễ hội tại đây còn mang bản sắc địa phương khi các đồ cúng được thay bằng trái cây nhiệt đới, hay tiếng trống diễu hành được hòa trộn với nhịp điệu sôi động của vùng Caribbean.

Trong dịp này, các gia đình chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt với các món truyền thống như bánh bao, mì và cá - những món ăn được tin rằng sẽ mang lại may mắn, sung túc. Trẻ em cũng được tặng lì xì như lời chúc cho một năm mới an lành.

Hoạt động múa lân tại Mauritius nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Quốc đảo Mauritius

Mauritius rộng 2.040 km2 (lớn gấp 3 lần diện tích Singapore), nằm cách Madagascar khoảng 900 km theo hướng đông, bao gồm các quần đảo Rodrigues, Agaleda và Saint Brandon. Quốc đảo thuộc châu Phi này có 5 thành phố với khoảng 1,3 triệu dân.

Năm 1745, những người Hoa đầu tiên đã đặt chân tới Mauritius, khi nơi đây còn là thuộc địa của Pháp. Nhưng phải đến nửa sau thế kỷ 19, cộng đồng này mới thực sự phát triển và lớn mạnh.

Hầu hết người Hoa định cư tại khu vực Royal Road ở Port Louis, thường được biết đến với tên gọi Chinatown. Đây là một trong những khu phố Tàu lâu đời nhất châu Phi.

Dù cộng đồng người Hoa tương đối nhỏ, song quốc gia này vẫn liệt kê Tết Nguyên Đán vào danh sách ngày nghỉ lễ bắt buộc hàng năm. Ngay cả những người không có gốc Hoa cũng tham gia vào các hoạt động đón Tết.

Trong những ngày này, các gia đình sum họp, cùng thưởng thức ẩm thực Mauritius xen lẫn các món truyền thống châu Á. Không khí lễ hội thêm sôi động với múa lân, đốt pháo - những nghi thức mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu và cầu mong bình an.

Tết cũng là thời điểm để mỗi người nhìn lại năm cũ, hướng đến năm mới với những dự định và lời chúc tốt lành. Nhiều người đặc biệt quan tâm đến yếu tố may - rủi trong dịp đầu năm, với niềm tin rằng khởi đầu suôn sẻ sẽ mang lại vận may cho cả năm âm lịch phía trước.

Vì đây là ngày lễ quốc gia, nên nhiều cửa hàng và nhà hàng sẽ đóng cửa hoặc rút ngắn giờ làm việc.