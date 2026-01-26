Nhiều trường ở TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 14-16 ngày

Căn cứ khung thời gian linh hoạt mà Sở GD&ĐT cho phép, nhiều trường ở TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn mức chung 11 ngày.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều trường học tại TP.HCM thông báo cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài đến 14-16 ngày, tận dụng tối đa khung thời gian linh hoạt mà Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép.

Cụ thể, trường THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) thông báo cho học sinh và giáo viên nghỉ từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2, tương đương 14 ngày nghỉ Tết theo lịch nhà trường. Nếu tính cả hai ngày cuối tuần trước đó, học sinh có thể nghỉ liên tục tới 16 ngày.

Cùng thời gian này, các trường THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An) và Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ) cũng thông báo cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2 đến 22/2, kéo dài tối đa 16 ngày.

Hai trường THPT "hot" tại TP.HCM là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng có lịch nghỉ tương tự.

Trong khi đó, trường Tiểu học - THCS - THPT Hoa Sen (phường Tân Đông Hiệp) cho học sinh nghỉ từ ngày 10/2 (23 tháng Chạp) và đi học trở lại vào ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là 14 ngày.

Về khung thời gian linh hoạt mà Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép, vào ngày 27/12, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố lịch nghỉ Tết của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo đó, học sinh các bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đáng chú ý, sở cho phép thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch năm học và linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết cho học sinh, với tổng thời gian không quá 2 tuần, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý rằng việc điều chỉnh thời gian nghỉ phải bảo đảm thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; đồng thời bảo đảm tiến độ, đủ thời lượng, chất lượng giáo dục và phù hợp với khung kế hoạch chung của thành phố.