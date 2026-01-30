Gần 20 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ cho học sinh

Tính đến ngày 30/1, ít nhất 18 địa phương trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh.

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với cán bộ, giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS, THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc sở (trừ các trường cao đẳng, trung cấp).

Theo đó, học sinh toàn tỉnh nghỉ Tết trong 12 ngày, từ ngày 11/2/2026 (24 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc sở, thời gian nghỉ Tết thực hiện theo kế hoạch năm học 2025-2026 đã được phê duyệt. Hiệu trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kế hoạch nghỉ Tết về sở trước ngày 10/2/2026.

Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về tổ chức Tết, bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời tăng cường tuyên truyền học sinh chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích và an toàn trên không gian mạng trong dịp nghỉ lễ.

Tại Đồng Nai, Sở GD&ĐT cũng đã thông báo học sinh và cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục nghỉ Tết từ ngày 11/2 đến hết ngày 22/2/2026, tương đương 12 ngày liên tục. Lịch nghỉ này được đánh giá phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và ổn định tâm lý trước khi bước vào học kỳ mới.

Tại Gia Lai, theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, học sinh, học viên cùng viên chức và người lao động trong toàn ngành được nghỉ Tết 11 ngày, từ 12/2 đến hết 22/2/2026.

Trong khi đó, Hà Tĩnh thực hiện theo Quyết định số 2102/QĐ-UBND về khung kế hoạch năm học 2025-2026. Học sinh các cấp nghỉ Tết 11 ngày, từ 13/2 đến hết 23/2/2026 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng).

Tại TP.HCM và Cần Thơ, lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức của học sinh là 11 ngày, từ 12/2 đến hết 22/2/2026. Đáng chú ý, do ngày 12/2 rơi vào thứ năm, nhiều trường tại TP.HCM đã chủ động bố trí cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 9/2. Cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần trước đó, thời gian nghỉ Tết thực tế của học sinh có thể kéo dài tới 16 ngày - mức cao nhất cả nước.

Các địa phương như An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long thống nhất cho học sinh nghỉ 14 ngày, từ 9/2 đến hết 22/2/2026, nhằm tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh di chuyển xa về quê đón Tết.

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ theo kế hoạch từ 16/2 đến 28/2/2026 (13 ngày). Tuy nhiên, do ngày 1/3 rơi vào chủ nhật, học sinh toàn tỉnh đến ngày 2/3/2026 mới trở lại trường, nâng tổng thời gian nghỉ lên 14 ngày, trở thành một trong những địa phương cho học sinh đi học muộn nhất cả nước.

Ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Lào Cai, thời gian nghỉ Tết cũng thường kéo dài khoảng 14 ngày, phù hợp với điều kiện thời tiết và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trái ngược với nhiều địa phương, Hà Nội hiện là nơi có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ngắn nhất. Theo kế hoạch, học sinh thủ đô nghỉ Tết 5 ngày chính thức, từ 16/2 đến 20/2/2026 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Tính cả hai ngày cuối tuần trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ của học sinh Hà Nội chỉ khoảng 9 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

Địa phương Thời gian nghỉ Số ngày An Giang 9/2 – 22/2 14 Cần Thơ 12/2 – 22/2 11 Cà Mau 9/2 – 22/2 14 Đà Nẵng 14/2 – 22/2 9 Đồng Nai 11/2 – 22/2 12 Gia Lai 12/2 – 22/2 11 Hà Tĩnh 13/2 – 23/2 11 Hải Phòng 14/2 – 22/2 9 Hà Nội 16/2 – 20/2 9 Huế 14/2 – 22/2 9 Khánh Hòa 12/2 – 22/2 11 Lâm Đồng 9/2 – 22/2 14 Lào Cai Khoảng 9/2 – 22/2 14 Nghệ An 13/2 – 22/2 10 Quảng Ninh 16/2 – 2/3 14 Tây Ninh 11/2 – 22/2 12 TP.HCM 12/2 – 22/2 11-16 Vĩnh Long 9/2 – 24/2 14