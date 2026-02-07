Một trường đại học ở TP.HCM thưởng Tết 40 triệu đồng/người

So với năm 2025, mức thưởng Tết năm 2026 của nhiều trường đại học vẫn giữ ổn định hoặc tăng vài triệu đồng.

Các trường đại học chi hàng chục tỷ đồng thưởng tết cho giảng viên, nhân viên. Ảnh: Shutterstock.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại học Công nghiệp TP.HCM chi hơn 68 tỷ đồng tiền thưởng cho khoảng 1.600 cán bộ, giảng viên và người lao động.

Chế độ thưởng của Đại học Công nghiệp TP.HCM được tính dựa trên hệ số lương nên mức thưởng khác nhau. Tuy nhiên, so với năm trước, mức thưởng của cán bộ, giảng viên, người lao động tại trường tương đương hoặc nhỉnh hơn so với năm trước.

Theo đó, nhân sự của trường được nhận lương tháng 13 cùng thưởng Tết bổ sung. Trung bình, mức thưởng Tết 2026 của trường là khoảng 40 triệu đồng/người.

Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) chi khoảng 10 tỷ đồng thưởng Tết cho 400 cán bộ, giảng viên. Trong đó, người có thâm niên từ một năm trở lên được nhận 70% lương tháng và khoảng 7,5 triệu đồng từ quỹ thưởng; nhóm làm việc 6-11 tháng hưởng 35% lương tháng và 3,75 triệu đồng.

Mức thưởng Tết cao nhất tại trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026 là khoảng 60 triệu đồng, trong đó người có thu nhập thấp được hưởng lợi hơn theo cách tính này.

Trong khi đó, Đại học Công Thương TP.HCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 mức 30 triệu đồng/người cho khoảng 900 cán bộ, giảng viên, nhân viên có thời gian công tác từ một năm trở lên, không phân biệt chức danh hay vị trí.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, mức thưởng này tăng 5 triệu đồng so với năm 2025, trên cơ sở doanh thu năm nay của trường vượt 1.000 tỷ đồng và đã được Hội đồng trường thông qua.

Với trường hợp làm việc dưới một năm hoặc nghỉ không hưởng lương, mức thưởng được tính theo thời gian công tác thực tế. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên chỉ hưởng 70% mức thưởng; người có từ 2-3 tháng trở lên bị xếp loại thi đua mức B trở xuống sẽ bị giảm còn 90% hoặc 80%.

Người nghỉ hưu được hỗ trợ theo thời gian công tác tại trường; cán bộ hưu trí không còn làm việc được tặng 1,5 triệu đồng/người.

Tại Đại học Luật TP.HCM, nhà trường áp dụng chính sách thưởng Tết theo quy chế chi tiêu nội bộ cho khoảng 500 cán bộ, giảng viên và nhân viên trường.

Ngoài khoản thưởng chung tăng khoảng 10% so với năm 2025, Đại học Luật TP.HCM còn tăng 5% thưởng danh hiệu thi đua và bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm cho tất cả người lao động.

Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM áp dụng chính sách thưởng Tết gồm một tháng lương cùng khoản hỗ trợ cố định cho người lao động, chi trả theo chức danh, vị trí và thời gian công tác.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm trước mức hỗ trợ cố định là 25 triệu đồng/người và dự kiến tăng nhẹ trong năm nay. Việc điều chỉnh lương đối với một số cán bộ, giảng viên cũng góp phần nâng tổng thu nhập dịp Tết.