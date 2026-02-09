TikToker Huy Forum thông báo đạt 9.0 IELTS lần thứ ba

Trên trang cá nhân, Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) cho biết trong đợt thi tháng 1/2026 tại Việt Nam, anh đã thi đạt 9.0 IELTS lần thứ ba.

TikToker Huy Forum cho biết đạt 9.0 IELTS lần thứ ba. Ảnh: Nguyễn Hoàng Huy/Facebook.

Tối 8/2, Nguyễn Hoàng Huy cho biết anh thi IELTS 3 lần vào năm 2024, 2025 và 2026, tại ba nước Việt Nam, Singapore và Thái Lan. Ở lần thi mới đây, anh tiếp tục đạt mức điểm 9.0 IELTS.

Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, Huy Forum nhận thấy dù thi ở đâu, hệ thống sử dụng cho kỳ thi là hoàn toàn như nhau. Tuy nhiên, do hệ thống ghi nhận được thông tin giấy tờ của thí sinh, nên việc các câu hỏi trùng đề thi cũ cực kỳ khó xảy ra.

Với kỹ năng Nghe (Listening), nam TikToker cho biết dù độ khó của mỗi phần không khác nhau nhiều, nhưng tổ hợp lại khó hơn. Ví dụ, trước đây, Section 1 khó, Section 2 sẽ dễ thở, thì nay có thể cả 4 phần đều khó, nên cảm giác nghe rất dễ bị đuối.

Ngoài ra, Huy Forum nhận thấy phần Section 4 có khá nhiều thay đổi. Cụ thể, ngoài mô-típ nghe một bài giảng học thuật như trước đây, nay còn xuất hiện các bài phản hồi tóm lược kết quả của một cuộc khảo sát, chẳng hạn về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện.

Với kỹ năng Đọc (Reading), trước đây, thứ tự của đề khá là dễ đoán, bài 1 T/F/NG + Gap Filling, bài 2 Matching Heading/Information/Name, bài 3 MCQ + Y/N/NG. Tuy nhiên, càng về sau, anh nhận thấy T/F/NG hoặc Y/F/NG được đưa vào đề nhiều hơn và khó để đúng 100% nếu không cẩn thận.

Về kỹ năng Viết (Writing), Huy Forrum cho biết đề càng ngày càng lạ hơn, đặc biệt ở Task 2, có những đề anh không có ý tưởng để viết. Song, cũng có những đề lại ra rất dễ, không hẳn 100% là khó.

Ba lần Huy Forum đạt 9.0 IELTS được nam TikToker chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hoàng Huy/Facebook.

Từ trải nghiệm cá nhân, Huy Forum rút ra rằng thiếu ngủ ảnh hưởng rõ rệt đến phong độ làm bài, đặc biệt khi lịch thi kéo dài. Việc thi Speaking buổi sáng rồi chờ nhiều giờ khiến cả phần nói lẫn các kỹ năng sau kém hiệu quả. Ngược lại, lịch thi buổi chiều giúp thi Speaking tốt hơn nhờ nghỉ ngơi đủ, nhưng việc vào thi Listening ngay sau đó vẫn gây quá tải và ảnh hưởng kết quả.

Speaking là kỹ năng Huy Forum cảm thấy thiếu tự tin nhất, do ít có cơ hội giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh và thường tự chỉ trích khi nói, khiến việc nói giống như thuyết trình hơn là giao tiếp. Do đó, Huy khuyên thí sinh nên hạn chế tự phán xét và tập trung vào nội dung trình bày.

Với kỹ năng Writing, Huy thừa nhận khi livestream, anh đưa ra nhiều ý tưởng táo bạo nhưng vào phòng thi lại không giữ được sự tự tin đó. Áp lực tâm lý khiến bài viết kém hơn kỳ vọng, trái với những lời khuyên Huy từng dành cho thí sinh.

Từ trải nghiệm này, Huy cho rằng người học cần vừa đủ dũng cảm để tin vào lập luận của mình, vừa tỉnh táo để không đi chệch yêu cầu đề bài. Đồng thời, Huy nhìn nhận việc học và rèn luyện cần kỷ luật, có tổ chức hơn, nhất là khi guồng quay công việc và cuộc sống khiến sức bền và sự tập trung không còn như trước.

Nguyễn Hoàng Huy sinh năm 1995, được biết đến qua các video chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện IELTS. Cuối năm ngoái, anh vướng vào lùm xùm liên quan đến trình độ tiếng Anh trong bài phát biểu tại TEDx Talks diễn ra ở TP Huế đầu tháng 10/2025.

Thời điểm đó, một số nhà sáng tạo nội dung và dạy học tiếng Anh đưa ra đánh giá tiêu cực về phát âm và ngữ pháp của Huy Forum. Sự việc dấy lên câu hỏi xoay quanh bằng IELTS 9.0 và trình độ thật sự để mở lớp giảng dạy của người này.

Trước những lời bàn tán, Huy Forum cho biết anh không phủ nhận ý kiến đóng góp từ cộng đồng mạng và đồng nghiệp, xem đây là cơ hội nhìn lại, điều chỉnh những hạn chế của bản thân.