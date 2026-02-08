Đề nghị chuyển hiệu trưởng sau vụ lạm thu, sửa điểm ở Gia Lai

Sau vụ lạm thu, giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa điểm ở trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị điều chuyển công tác đối với hiệu trưởng trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Ngày 8/2, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo kết quả giải quyết đối với các vụ việc xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam).

Theo đó, đối với vụ việc bà T.T.K.N., giáo viên môn Tiếng Anh sửa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ một năm học 2025-2026, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ban hành quyết định kỷ luật bà N. bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời không phân công giảng dạy đối với bà N. và bố trí thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũng đã chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ bài kiểm tra học kỳ I năm học 2025-2026 của tất cả học sinh do bà T.T.K.N. được phân công giảng dạy nhằm đảm bảo kết quả chính xác, công bằng kết quả học tập của học sinh.

Đối với nội dung phản ánh "Ban đại diện phụ huynh bị tố lạm thu, trường buộc dừng tài trợ", UBND phường Quy Nhơn Nam đã họp kiểm điểm việc huy động kinh phí trái quy định đối với trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Tập thể lãnh đạo nhà trường cũng tổ chức cuộc họp với toàn thể viên chức của đơn vị để nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vì để ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ không đúng theo quy định.

UBND được đề nghị thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành các quy định về các khoản thu, vận động, tài trợ; dạy thêm, học thêm.

Cùng với đó, UBND được đề nghị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, vận động, tài trợ đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Theo UBND phường Quy Nhơn Nam, đến ngày 2/2, tập thể lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với can đại diện Cha mẹ học sinh hoàn thành việc hoàn trả số tiền hơn 469 triệu đồng huy động từ phụ huynh học sinh để làm mái vòm che mưa và thuê nhân công dọn nhà vệ sinh học sinh.