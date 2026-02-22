Sau Tết Nguyên đán, học sinh, sinh viên còn ngày nghỉ lễ nào?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, học sinh, sinh viên còn có ba kỳ nghỉ lễ trong năm 2026.

Các ngày nghỉ lễ, Tết của học sinh được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo Bộ GD&ĐT, các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Căn cứ lịch nghỉ Tết trên, nhiều tỉnh, thành và các trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ đối với học sinh, sinh viên. Với học sinh, các Sở GD&ĐT cho biết lịch nghỉ dao động 9-16 ngày. Dù thời gian nghỉ có khác nhau, song đa số địa phương đều bảo đảm cho học sinh có kỳ nghỉ đủ dài để nghỉ ngơi, sum họp gia đình và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.

Trong khi đó, với sinh viên, các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ kéo dài, một số trường tổ chức học trực tuyến 1-2 tuần trước và sau Tết, nhằm thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày và giảm áp lực giao thông những ngày cận Tết.

Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Lạc Hồng (43 ngày), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 29 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ tiếp theo trong năm 2026 là Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch). Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào chủ nhật, ngày 26/4. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27/4.

Như vậy, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4.

Cũng trong tháng 4, học sinh, sinh viên có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Với những trường không tổ chức dạy học thứ bảy, kỳ nghỉ của học sinh, sinh viên có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

Kỳ nghỉ cuối cùng trong năm 2026 là dịp lễ Quốc khánh. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 hai ngày theo quy định, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước là ngày 1/9. Các đơn vị hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy (ngày 22/8).

Như vậy, tùy đơn vị, học sinh, sinh viên có thể nghỉ nhiều nhất 5 ngày, từ thứ bảy ngày 29/8, đến hết thứ tư ngày 2/9.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp cho học sinh.