Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của sinh viên cả nước

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật, ngày 26/4. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27/4. Như vậy, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của sinh viên có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4.

Cũng trong tháng 4, sinh viên có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Với những trường không tổ chức dạy học thứ bảy, kỳ nghỉ của sinh viên có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

Điểm đáng lưu ý, hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Sinh viên vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi học lại hai ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4-1/5.

Thời điểm hiện tại, một số trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã thông báo thời gian nghỉ cụ thể với hai dịp lễ này. Tùy kế hoạch đào tạo của từng trường, thời gian nghỉ có thể kéo dài liên tục 9 ngày hoặc bố trí thành hai đợt nghỉ riêng cho từng dịp lễ.

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 26/4 đến hết ngày 27/4 và dịp 30/4-1/5 nghỉ từ ngày 30/4 đến hết ngày 1/5.

Đại học Công nghiệp TP.HCM, Cao đẳng FPT Polytechnic áp dụng lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vào hai ngày 26/4 và 27/4. Sau đó, sinh viên nghỉ 4 ngày dịp 30/4-1/4, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Sinh viên và học viên cao học Đại học Công nghệ Đông Á sẽ nghỉ liên tục từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5. Thời gian quay trở lại học tập từ ngày 2/5. Những sinh viên đang đi thực tập tại doanh nghiệp sẽ nghỉ theo lịch của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Đại học Gia Định cho sinh viên nghỉ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5. Nếu tính cả thứ bảy trước đó (25/4), sinh viên sẽ được nghỉ tổng cộng 9 ngày.

Đại học Ngoại thương thông báo chuyển toàn bộ các lớp học phần hai ngày 28 và 29/4 sang hình thức học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Thay đổi này áp dụng với toàn bộ giảng viên và người học (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) của trụ sở chính Hà Nội, phân hiệu tại TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh. Như vậy, sinh viên Đại học Ngoại thương sẽ không phải đến trường trong 9 ngày liên tục.

Tương tự, Đại học Thương mại cũng chuyển sang dạy và học trực tuyến trong hai ngày 28 và 29/4. Việc này nhằm tạo thuận lợi và phòng ngừa việc đi lại khó khăn cho sinh viên.