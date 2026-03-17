Tin mới nhất về sáp nhập các trường đại học và cao đẳng tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về tình hình xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sáp nhập trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: SGU.

Theo nội dung đề án, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo cung ứng dịch vụ giáo dục, tập trung đầu tư theo lĩnh vực trọng điểm, tránh dàn trải, đồng thời bảo tồn các giá trị truyền thống của từng cơ sở đào tạo.

Những đơn vị đáp ứng tiêu chí về tự chủ tài chính, ngành đào tạo đặc thù hoặc điều kiện cơ sở vật chất sẽ được giữ nguyên. Ngược lại, các đơn vị không đạt tiêu chí sẽ được tổ chức lại thông qua sáp nhập hoặc hợp nhất.

Ở khối đại học, TP.HCM dự kiến giữ nguyên hai trường là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Thủ Dầu Một, đồng thời tổ chức lại Đại học Sài Gòn bằng cách sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp, 6 trường cao đẳng được giữ nguyên do đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng đào tạo và định hướng phát triển. Các trường được giữ nguyên bao gồm:

Trường Cao đẳng Việt Nam - Singapore;

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu;

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM;

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Trong khi đó, 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp sẽ được sắp xếp lại thông qua các hình thức sáp nhập, hợp nhất theo ngành nghề và địa bàn.

Theo đó, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, thành trường Cao đẳng Y tế TP.HCM.

Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM dự kiến sáp nhập thêm trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Quang Trung.

Tương tự, trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM sẽ tiếp nhận trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương. Trong khi đó, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM sẽ sáp nhập trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa.

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn cũng được tổ chức lại khi tiếp nhận hai trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Bình Thạnh.

Đáng chú ý, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ sẽ sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM và Trung cấp nghề Củ Chi, sau đó đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ.

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức dự kiến sáp nhập Trung cấp nghề Đông Sài Gòn và phát triển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP.HCM.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM sẽ sáp nhập trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập thêm Trung tâm GDNN - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu), dự kiến lấy tên là trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM.

Trường Cao đẳng Thủ Thiêm cũng được tổ chức lại khi sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM sẽ sáp nhập trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Đồng thời, TP.HCM dự kiến hợp nhất trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, trực thuộc Sở GD&ĐT.

Hai cơ sở không thuộc diện sắp xếp là trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và trường Trung cấp Suleco do doanh nghiệp quản lý.

Với hệ thống giáo dục thường xuyên, thành phố định hướng hợp nhất các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên để hình thành mô hình “trường trung học nghề” tương đương cấp THPT.

Dự kiến, 41 đơn vị sẽ được sắp xếp còn 37, giảm 4 đầu mối. Một số cơ sở cụ thể sẽ được hợp nhất hoặc chuyển đổi chức năng, trong khi phần lớn trung tâm còn lại được chuyển đổi nguyên trạng.

Từ tháng 7/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM đã thu thập dữ liệu về quy mô đào tạo, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất của các đơn vị, làm cơ sở xây dựng dự thảo đề án. Đến cuối tháng 8/2025, dự thảo đề án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập đã được hoàn thiện và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

UBND TP.HCM cũng tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, trước khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kết luận chính thức vào tháng 12/2025. Phương án sau đó được các trường đại học, cao đẳng và trung cấp cơ bản thống nhất.

UBND TP.HCM cho biết việc sắp xếp nhằm giảm chồng chéo chức năng, tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thành phố cũng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Dự kiến, việc chuyển đổi này sẽ được triển khai theo lộ trình, sau khi Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực và có hướng dẫn chi tiết từ Bộ GD&ĐT.