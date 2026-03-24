Học sinh Hải Phòng xô đổ kỷ lục điểm thi đánh giá tư duy

Học sinh trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng đạt 98,98/100 điểm trong kỳ thi đánh giá tư duy đợt 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội, cao nhất từ trước tới nay.

Sáng 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 năm 2026 của hơn 20.000 thí sinh dự thi.

Trong đó, thủ khoa đợt này đạt 98,98/100 điểm, là học sinh đến từ trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đây cũng là điểm số TSA cao nhất trong 6 năm Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi này, "xô đổ" điểm số 98,61 do Vũ Minh Đức, cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh, thiết lập năm trước.

Đợt thi này cũng có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm; 55 thí sinh đạt trên 80 điểm; 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 năm 2026 là 55,44/100.

Top 10 của đợt 2 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

STT Trường Tỉnh, thành phố 1 THPT Vĩnh Bảo Hải Phòng 2 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 3 THPT Ân Thi Hưng Yên 4 THPT Lê Quý Đôn Ninh Bình 5 THPT Hoài Đức A Hà Nội 6 THPT Gia Viễn A Ninh Bình 7 THPT Chương Mỹ A Hà Nội 8 THPT Phương Xá Phú Thọ 9 THPT Nam Sách Hải Phòng 10 THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hóa

Phổ điểm TSA đợt 2 năm 2026 như sau:

Đợt 2 kỳ thi TSA được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%.

Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên hệ thống.

Kết quả bài thi đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026. Kỳ thi năm 2026 còn một đợt thi cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 16-17/5, thời gian mở hệ thống đăng ký là từ 9h ngày 5-15/4.