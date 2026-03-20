Cựu sinh viên Bách khoa gia nhập viện khoa học danh giá tại Mỹ

PGS Nguyễn Đức Thành, cựu sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, mới trở thành thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Kỹ thuật Connecticut (Mỹ).

PGS Nguyễn Đức Thành hiện giảng dạy và nghiên cứu tại Mỹ. Ảnh: UConn.

Viện Hàn lâm Khoa học và Kỹ thuật Connecticut (CASE) tại Mỹ mới đây đã công bố danh sách 36 thành viên mới năm 2026, trong đó có một thành viên người Việt là PGS Nguyễn Đức Thành - giảng viên tại Đại học Connecticut (UConn).

Ông được ghi nhận nhờ những đóng góp tiên phong trong nghiên cứu vật liệu sinh học, công nghệ vi kim và kỹ thuật y sinh với tác động trực tiếp đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

PGS Nguyễn Đức Thành là cựu sinh viên chương trình Kỹ sư tài năng Vật lý của Đại học Bách khoa Hà Nội (K47), từng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2018 và được vinh danh là nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi thành công trong lĩnh vực lý - sinh.

Hiện, ông là phó giáo sư tại khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Connecticut - vị trí ông đảm nhiệm từ năm 2016. Nghiên cứu của ông mang tính liên ngành, nằm ở giao thoa giữa y sinh, khoa học vật liệu và công nghệ nano/vi mô.

Trước khi gia nhập UConn, PGS Nguyễn Đức Thành đã hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Robert Langer.

Tại đây, ông phát triển một nền tảng công nghệ cho phép tạo ra các cấu trúc vi mô ba chiều từ vật liệu sinh học, đặc biệt là các polymer phân hủy sinh học đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Công nghệ này mở ra nhiều ứng dụng trong lĩnh vực phân phối thuốc và thiết bị cấy ghép.

Trước đó, vào năm 2013, PGS Nguyễn Đức Thành nhận bằng tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không tại Đại học Princeton. Trong thời gian này, ông hợp tác với GS Michael McAlpine để tập trung nghiên cứu việc tạo ra các vật liệu và thiết bị điện cơ tiên tiến ở quy mô nano, có khả năng tương tác trực tiếp với tế bào và mô sinh học, phục vụ các ứng dụng như thu năng lượng, cảm biến và điều khiển cơ học tế bào.

Các công trình của ông đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa học uy tín và được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông quốc tế như New York Times và Nature.

Với những đóng góp nổi bật, PGS Nguyễn Đức Thành đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như MIT Technology Review Top Innovator Under 35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương (2019), NIH Trailblazer Award (2018), SME Outstanding Young Manufacturing Engineer Award (2018), ACell Young Investigator Award (2020), Young Investigator Award của tạp chí Biomaterials (2022) và MRS Early Distinguished Invited Speaker (2025).

Viện Hàn lâm Khoa học và Kỹ thuật Connecticut (CASE) được thành lập năm 1976 theo điều lệ của Đại hội đồng bang Connecticut, với nhiệm vụ cung cấp tư vấn chuyên môn về khoa học - công nghệ và thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ này nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế. Việc được bầu vào CASE được xem là sự ghi nhận uy tín đối với các nhà khoa học và kỹ sư có đóng góp nổi bật tại bang Connecticut. Các thành viên được CASE bầu chọn thường là những người có thành tựu khoa học nổi bật, nhiều đóng góp cũng như vai trò tiên phong trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ mới. Năm 2026, các thành viên mới sẽ được vinh danh tại tiệc thường niên lần thứ 51 của viện, dự kiến tổ chức ngày 19/5.