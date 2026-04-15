Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Đào tạo số và Khảo thí, ĐHQG Hà Nội ngày 15/4 công bố phổ điểm 3 đợt thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2026. Trong đó, thí sinh đạt mức điểm cao nhất là 129/150.

Kỳ thi Đánh giá năng lực HSA của ĐHQG Hà Nội năm 2026 gồm 6 đợt thi, diễn ra từ ngày 7/3 đến 24/5 tại nhiều địa phương. Qua 3 đợt thi đầu tiên của năm, có hơn 57.000 thí sinh dự thi.

Kết quả, điểm trung bình của hơn 57.200 thí sinh là 78,2/150. Mức điểm này thấp hơn điểm trung bình năm ngoái là 0,6.

Điểm cao nhất 3 đợt thi HSA đầu tiên năm 2026 là 129/150, điểm thấp nhất là 22/150.

Tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm từ 110 trở lên chiếm khoảng gần 1,9%; mức điểm từ 105 trở lên chiếm khoảng 4,23%; mức điểm từ 100 trở lên chiếm 8,5%; mức điểm từ 90 trở lên chiếm 23,1%; mức điểm từ 80 trở lên chiếm 45,2%; mức điểm từ 75 trở lên 58%.

Phổ điểm bài thi HSA đợt 1,2,3 năm nay vừa được ĐHQG Hà Nội công bố

Theo ĐHQG Hà Nội, phổ điểm và tỷ lệ các mức điểm trong 3 đợt thi đầu tiên năm 2026 tiếp tục tương đồng với năm trước, cho thấy bài thi HSA đảm bảo độ ổn định, phân hóa tốt, tạo cơ sở tin cậy cho các cơ sở đào tạo sử dụng trong tuyển sinh.

Kỳ thi HSA năm 2026 được tổ chức 6 đợt thi từ tháng 3 đến tháng 5 tại nhiều tỉnh, thành phố với hơn 120.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả bài thi được sử dụng tuyển sinh bởi hơn 100 trường đại học trên cả nước.

Đề thi HSA được thiết kế đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tại Hà Nội hồi tháng 3 năm nay

Các mã đề thi của các thí sinh được tổ hợp tự động bằng phần mềm trên cơ sở quy tắc sinh đề theo ma trận chung giúp tăng tính khách quan, kiểm soát chặt chẽ các nội dung bảo mật, giảm sai số, cân bằng độ khó tương đương giữa các mã đề thi đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh. Trong đề thi chính thức có một số câu hỏi thử nghiệm không tính điểm (thí sinh được cộng thời gian làm bài cho các câu hỏi thử nghiệm).

Bài thi HSA 2026 có cấu trúc 3 phần, tổng điểm tối đa 150 trong 195 phút gồm:

Phần 1: Toán học và xử lý số liệu (50 câu, 75 phút).

Phần 2: Ngôn ngữ - Văn học (50 câu, 60 phút).

Phần 3: Lựa chọn – Khoa học/Tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Thí sinh chọn 3 trong 5 chủ đề: Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí hoặc Tiếng Anh.

Phổ điểm bài thi HSA là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học phân loại và tuyển chọnthí sinh đầu vào chất lượng, phù hợp với từng nhóm ngành đào tạo.