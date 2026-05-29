Đại học Quốc gia TP.HCM lên tiếng vụ thí sinh 'tố' đạo đề thi ĐGNL

Đại học Quốc gia TP.HCM khẳng định chưa có căn cứ cho thấy đề thi bị sao chép, dịch nguyên dạng từ nước ngoài hay xảy ra tình trạng lộ lọt ngân hàng câu hỏi.

Những ngày qua, một số thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức phản ánh vấn đề xuất hiện trong đề thi chính thức.

Cụ thể, thí sinh cho rằng một số câu hỏi thuộc phần Logic có sự tương đồng với câu hỏi xuất hiện trong các bài thi chuẩn hóa quốc tế. Một số em còn bày tỏ băn khoăn về khả năng các trung tâm luyện thi đã tiếp cận trước các dạng câu hỏi này để đưa vào chương trình ôn luyện.

Không có chuyện lộ đề

Trước những thông tin trên, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết ngay sau khi xuất hiện các phản ánh, đơn vị đã thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ các câu hỏi liên quan. Công tác kiểm tra được thực hiện trên nhiều khía cạnh, bao gồm hồ sơ xây dựng câu hỏi, quy trình phản biện, thẩm định, thử nghiệm, cũng như đối sánh với các câu hỏi quốc tế được dư luận đề cập.

Các chuyên gia tham gia xây dựng câu hỏi cũng được yêu cầu giải trình bằng văn bản và báo cáo trực tiếp trước hội đồng rà soát. Song song đó, đơn vị tổ chức đối chiếu chuyên môn với các dạng câu hỏi logic trong một số kỳ thi quốc tế nhằm đánh giá mức độ tương đồng và xác định bản chất của vấn đề.

Kết quả rà soát cho thấy các câu hỏi trong đề thi ĐGNL bảo đảm tính chính xác về mặt khoa học, được diễn đạt rõ ràng, cung cấp đầy đủ dữ kiện và đáp ứng mục tiêu đánh giá năng lực tư duy logic của thí sinh.

Đặc biệt, hội đồng rà soát kết luận chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi trong đề thi là bản dịch nguyên dạng hoặc được sao chép trực tiếp từ các bài thi nước ngoài. Đại học Quốc gia TP.HCM cũng khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi bị truy cập trái phép, lộ lọt hay sử dụng sai quy định.

Vì sao câu hỏi Logic có thể giống các bài thi quốc tế?

Lý giải thêm về những điểm tương đồng trong đề thi được thí sinh phản ánh, Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng đây là đặc điểm thường gặp trong lĩnh vực khảo thí và đánh giá năng lực.

Theo nhà trường, phần Logic là một trong những hợp phần quan trọng của kỳ thi ĐGNL, được thiết kế nhằm đánh giá khả năng tư duy, suy luận và giải quyết vấn đề của thí sinh.

Khác với các bài kiểm tra thiên về ghi nhớ kiến thức, phần thi này tập trung vào những năng lực tư duy bậc cao như lập luận logic, nhận diện quy luật, phân tích dữ kiện, xử lý các điều kiện ràng buộc và đưa ra kết luận từ các nguồn thông tin khác nhau.

Trên thế giới, nhiều kỳ thi tuyển sinh và đánh giá năng lực như LSAT, GMAT, GRE hay SAT cũng sử dụng các dạng câu hỏi tương tự nhằm đo lường khả năng suy luận và tư duy phân tích của người học.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết các bài toán logic trong các kỳ thi đánh giá năng lực thường được xây dựng dựa trên những mô hình suy luận phổ biến như sắp xếp thứ tự, phân nhóm theo điều kiện, kết hợp sắp xếp và phân nhóm, suy luận điều kiện hoặc phân tích lập luận. Vì cùng hướng đến mục tiêu đánh giá những năng lực cốt lõi của người học, các câu hỏi thuộc cùng một dạng thức có thể có những nét tương đồng nhất định về cấu trúc suy luận hoặc cách tiếp cận vấn đề.

Tuy nhiên, theo đơn vị, sự tương đồng về dạng thức không đồng nghĩa với việc sao chép câu hỏi. Hội đồng rà soát xác định các câu hỏi trong đề thi ĐGNL có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề cũng như các phương án trả lời so với những câu hỏi quốc tế được đem ra đối sánh.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết thêm trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, các chuyên gia có nghiên cứu và tham khảo các mô hình khảo thí tiên tiến trên thế giới. Việc tham khảo kinh nghiệm từ các tổ chức như ETS, Cambridge Assessment hay các nghiên cứu của OECD là thông lệ chuyên môn phổ biến nhằm cập nhật xu hướng đánh giá hiện đại và nâng cao chất lượng đề thi.

Tuy nhiên, việc tham khảo chủ yếu tập trung vào phương pháp thiết kế câu hỏi, cấu trúc đánh giá và mô hình đo lường năng lực, thay vì sử dụng trực tiếp câu hỏi của các tổ chức khảo thí quốc tế.

Tiếp tục siết quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi

Bên cạnh việc bác bỏ các nghi vấn về sao chép và lộ đề, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng công bố quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi của kỳ thi ĐGNL.

Theo đó, mỗi câu hỏi trước khi được đưa vào ngân hàng đều trải qua nhiều bước gồm biên soạn, phản biện chuyên môn, thẩm định độc lập, thử nghiệm trên mẫu thí sinh, phân tích các tham số đo lường, rà soát và điều chỉnh trước khi chính thức sử dụng.

Quy trình này được xây dựng nhằm bảo đảm câu hỏi đáp ứng các yêu cầu về độ khó, khả năng phân loại thí sinh, tính giá trị và độ tin cậy theo các chuẩn mực đo lường giáo dục hiện đại.

Dù khẳng định chưa phát hiện sai phạm, Đại học Quốc gia TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện quy trình xây dựng đề thi sau kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2026.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành rà soát tổng thể ngân hàng câu hỏi, đặc biệt là phần Logic, nhằm nâng cao hơn nữa tính độc lập và đa dạng của các câu hỏi, cùng với đó là tăng cường tập huấn cho đội ngũ chuyên gia biên soạn và thẩm định câu hỏi về phương pháp thiết kế bài đánh giá năng lực, các chuẩn mực học thuật và yêu cầu về tính nguyên bản của câu hỏi.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm soát chất lượng sẽ tiếp tục được cải tiến với nhiều lớp rà soát và đối sánh chuyên môn hơn trước khi câu hỏi được đưa vào ngân hàng hoặc sử dụng trong đề thi chính thức.

"Đại học Quốc gia TP.HCM khẳng định kỳ thi ĐGNL được xây dựng và tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, hướng đến mục tiêu đánh giá năng lực người học một cách công bằng, hiệu quả và phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục đại học. Đơn vị sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp từ xã hội, đồng thời không ngừng cải tiến chất lượng kỳ thi nhằm bảo đảm kỳ thi càng trở thành một công cụ đánh giá năng lực có độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học và nhu cầu của xã hội", đơn vị cam kết.