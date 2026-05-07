Tuyệt đối không tiết lộ, thảo luận đề thi ĐGNL của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh đại học.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa có hướng dẫn thí sinh dự thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội năm 2026 (kỳ thi QDA).

Trong đó, Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh đăng ký dự thi phải thực hiện đúng các nội dung trong thỏa thuận sử dụng của kỳ thi QDA. Cụ thể, các câu hỏi thi phục vụ kỳ thi QDA là tài sản của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Thí sinh tham dự không được phép sao chép một phần hay toàn bộ câu hỏi thi (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh/audio, video/clip…), không được chuyển cho người khác dưới mọi hình thức trong quá trình làm bài thi và sau khi thi.

Thí sinh cũng không được phép mang các tài liệu, tài sản của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và Hội đồng thi ra khỏi phòng thi, khu vực thi.

Bên cạnh đó, thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hay toàn bộ dữ kiện đề thi/câu hỏi thi QDA dưới mọi hình thức (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video/clip...) với các cá nhân, tổ chức; trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội.

"Trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ và hủy đăng ký thi, hủy kết quả thi QDA và thông báo cho các bên liên quan kết quả xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm", hướng dẫn nêu rõ.

Ngoài ra, thí sinh không được phép tạo nhiều tài khoản để trục lợi hoặc thực hiện các hoạt động phá hoại kỳ thi và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của thông tin cá nhân đăng ký dự thi. Thí sinh không được dự thi nếu không thực hiện đúng hướng dẫn.

Hội đồng thi QDA được phép dừng phục vụ đối với các đối tượng dự thi nhằm mục đích phục vụ các hoạt động luyện thi hoặc phá hoại kỳ thi.

Thí sinh có hành vi gian dối, vi phạm quy chế thi trong quá trình đăng ký, làm bài thi hoặc sau khi kết thúc kỳ thi đều bị hủy toàn bộ kết quả bài thi, đồng thời không được dự thi ở các đợt còn lại trong năm hoặc các năm tiếp theo.

Lưu ý, bài thi QDA không phúc khảo và không công bố đáp án. Nếu có kiến nghị, thắc mắc về câu hỏi thi, điểm bài thi, công tác tổ chức thi..., thí sinh phải báo với cán bộ coi thi trước khi ca thi kết thúc. Mọi ý kiến thắc mắc của thí sinh sau khi đã rời khỏi phòng thi đều không được xem xét giải quyết.

Thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ 8h ngày 11/5 đến 17h ngày 20/5. Thời gian thi dự kiến vào tuần 3 tháng 6/2026, kết quả dự kiến có sau 2 tuần.

Đối tượng dự thi là những thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển, là học sinh lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT trong thời gian 3 năm đối với thí sinh ngoài quân đội, 5 năm đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ nếu không có nguyện vọng.

Khu vực đăng ký, dự thi như sau:





Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.quốc

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh đại học. Ngoài phương thức này, các trường quân đội tuyển sinh theo 3 phương thức khác, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.