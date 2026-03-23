Học sinh cận thị có được thi vào trường quân đội?

Một số trường quân đội không nhận thí sinh mắc tật khúc xạ, trong khi một số trường khác đặt ra quy định cụ thể khi tuyển sinh thí sinh bị cận thị.

Sáng 23/3, tại chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2026, trung tá Huỳnh Lê Duy, đại diện Học viện Kỹ thuật Quân sự, đã chia sẻ và giải đáp những vấn đề liên quan công tác tuyển sinh năm 2026, trong đó có nội dung học sinh cận thị có được thi vào các trường quân đội hay không.

Hiện nay, các trường quân đội chủ yếu tuyển thí sinh đạt Loại 1 và Loại 2 theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 106/2025/TT-BQP.

Tuy nhiên, quy định về tật khúc xạ như cận thị lại có sự khác biệt giữa các trường.

Cụ thể, các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần như Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân... sẽ không chấp nhận thí sinh mắc tật khúc xạ.

Trong khi đó, các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, trong đó có Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự... chấp nhận thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp và các thí sinh cận thị từ 3 đi-ốp đến 6 đi-ốp đã phẫu thuật ổn định (thị lực mắt phải đạt 10/10; tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên).

“Không phải trường quân đội nào cũng khắt khe tuyệt đối với cận thị, bởi thực tế tỷ lệ học sinh mắc tật này hiện khá cao”, ông Huỳnh Lê Duy cho biết, đồng thời nhấn mạnh tiêu chí quan trọng không chỉ là sức khỏe mà còn là bản lĩnh chính trị, ý chí và khả năng vượt qua khó khăn.

Ngoài tiêu chuẩn sức khỏe, thí sinh phải đảm bảo yêu cầu về lý lịch, phẩm chất chính trị, đạo đức và nằm trong độ tuổi từ 17 đến 21. Một nguyên tắc quan trọng là thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào trường quân đội ngay từ khâu sơ tuyển. Đáng lưu ý, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào khối công an sẽ không được sơ tuyển vào khối quân đội và ngược lại.

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự dự kiến tuyển sinh 400 chỉ tiêu cho hệ quân sự và 720 chỉ tiêu cho hệ dân sự. Đối với hệ quân sự, 195 chỉ tiêu được giao đào tạo tại nước ngoài, 5 chỉ tiêu đào tạo tại các trường quân đội và 200 chỉ tiêu đào tạo tại học viện. Trong số 200 chỉ tiêu này, 30 chỉ tiêu được dành cho 2 ngành mới chất lượng cao là Thông tin và An ninh hệ thống thông tin.

Về phương thức tuyển sinh, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 hoặc xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực. Tổ hợp xét tuyển vào trường này khá hạn chế, chỉ có 3 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và A0T (Toán, Lý, Tin).