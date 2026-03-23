Mốc thời gian thí sinh cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra sớm hai tuần so với năm trước. Thí sinh lưu ý những mốc thời gian quan trọng để thực hiện đúng.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo hướng dẫn, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng.

Mốc thời gian cần lưu ý

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 13/6. Trong đó, hai ngày 11-12/6, thí sinh làm bài thi chính thức các môn. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài 10/6 Sáng 8h: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi Chiều 14h: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. 11/6 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h30 7h35 Chiều Toán 90 phút 14h20 14h30 12/6 Sáng Môn thứ 1 (tự chọn) 50 phút 7h30 7h35 Môn thứ 2 (tự chọn) 50 phút 8h35 8h40 13/6 Dự phòng

Bên cạnh lịch thi, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 như sau:

Thời gian Nội dung Trước 17h ngày 15/4 Lập tài khoản đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Ngày 17-21/4 Học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi Ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5 Thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp. Chậm nhất 9/5 Kiểm tra, chỉnh sửa thông tin sai sót nếu có Chậm nhất 2/6 Học sinh rà soát, ký xác nhận thông tin, dữ liệu kết quả học tập, rèn luyện Chậm nhất 5/6 Thông báo những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi Chậm nhất ngày 6/6 Thí sinh nhận giấy báo dự thi 14h ngày 10/6 Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi Ngày 11-12/6 Thí sinh thi tốt nghiệp THPT Ngày 13/6 Ngày thi dự phòng Trước 15h ngày 28/6 Hoàn thành công tác chấm thi 8h ngày 1/7 Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT Ngày 1-5/7 Thí sinh nộp đơn phúc khảo Chậm nhất ngày 3/7 Xét công nhận tốt nghiệp THPT Chậm nhất ngày 7/7 Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) Chậm nhất ngày 23/7 Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Giữ ổn định kỳ thi

Bộ GD&ĐT yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi được thực hiện theo các quy định. Trong đó, việc đăng ký dự thi, xếp phòng thi phải bảo đảm đúng quy định; ảnh của thí sinh trên hệ thống phải có độ phân giải tối thiểu 400 x 600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.

Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Cấu trúc định dạng đề thi vẫn theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấp độ tư duy là 40% mức độ nhận biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Đề thi tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, đặc biệt trong những nội dung phân hóa, nhằm đánh giá đúng năng lực học sinh.

Học sinh, phụ huynh có thể tham khảo đề minh họa 17 môn thi tốt nghiệp THPT năm trước như sau (click vào tên môn để xem):

Thí sinh lưu ý năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp sẽ tổ chức thi hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy, những thí sinh tự do từng học chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 phải thi chương trình mới.