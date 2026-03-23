Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục Tuyển sinh 2026

Mốc thời gian thí sinh cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

  Thứ hai, 23/3/2026 06:30 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra sớm hai tuần so với năm trước. Thí sinh lưu ý những mốc thời gian quan trọng để thực hiện đúng.

Thí sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo hướng dẫn, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng.

Mốc thời gian cần lưu ý

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 13/6. Trong đó, hai ngày 11-12/6, thí sinh làm bài thi chính thức các môn. Lịch thi cụ thể như sau:

NgàyBuổiBài thi/Môn thiThời gian làm bàiGiờ phát đề cho thí sinhGiờ bắt đầu làm bài
10/6Sáng8h: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi
Chiều14h: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
11/6SángNgữ văn120 phút7h307h35
ChiềuToán90 phút14h2014h30
12/6SángMôn thứ 1 (tự chọn)50 phút7h307h35
Môn thứ 2 (tự chọn)50 phút8h358h40
13/6Dự phòng

Bên cạnh lịch thi, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 như sau:

Thời gianNội dung
Trước 17h ngày 15/4Lập tài khoản đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
Ngày 17-21/4Học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi
Ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5Thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.
Chậm nhất 9/5Kiểm tra, chỉnh sửa thông tin sai sót nếu có
Chậm nhất 2/6Học sinh rà soát, ký xác nhận thông tin, dữ liệu kết quả học tập, rèn luyện
Chậm nhất 5/6Thông báo những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi
Chậm nhất ngày 6/6Thí sinh nhận giấy báo dự thi
14h ngày 10/6Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi
Ngày 11-12/6Thí sinh thi tốt nghiệp THPT
Ngày 13/6Ngày thi dự phòng
Trước 15h ngày 28/6Hoàn thành công tác chấm thi
8h ngày 1/7Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
Ngày 1-5/7Thí sinh nộp đơn phúc khảo
Chậm nhất ngày 3/7Xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 7/7Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính)
Chậm nhất ngày 23/7Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Giữ ổn định kỳ thi

Bộ GD&ĐT yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi được thực hiện theo các quy định. Trong đó, việc đăng ký dự thi, xếp phòng thi phải bảo đảm đúng quy định; ảnh của thí sinh trên hệ thống phải có độ phân giải tối thiểu 400 x 600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.

Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Cấu trúc định dạng đề thi vẫn theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấp độ tư duy là 40% mức độ nhận biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Đề thi tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, đặc biệt trong những nội dung phân hóa, nhằm đánh giá đúng năng lực học sinh.

Học sinh, phụ huynh có thể tham khảo đề minh họa 17 môn thi tốt nghiệp THPT năm trước như sau (click vào tên môn để xem):

Đề thi tham khảo
Ngữ vănTiếng Anh
ToánTiếng Nga
Vật lýTiếng Pháp
Hóa họcTiếng Trung
Sinh họcTiếng Đức
Lịch sửTiếng Nhật
Địa lýTiếng Hàn
Giáo dục kinh tế và pháp luậtCông nghệ - Công nghiệp
Tin họcCông nghệ - Nông nghiệp

Thí sinh lưu ý năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp sẽ tổ chức thi hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy, những thí sinh tự do từng học chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 phải thi chương trình mới.

Khi còn trẻ, đừng trở thành kẻ đứng bên lề

Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Những năm tháng tuổi trẻ là khoảng thời gian bạn có nhiều năng lượng và nhiệt huyết nhất. Bởi thế, nếu gặp khó khăn, đừng vội nản lòng, bạn hãy dũng cảm đương đầu với nó.

Với cuốn20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn, tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ.

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

08:52 13/3/2026

Siet cham phuc khao thi tot nghiep THPT nam 2026 hinh anh

Siết chấm phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2026

10:46 19/3/2026 10:46 19/3/2026

0

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT xác định cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song điểm mới ở khâu chấm phúc khảo và định hướng ra đề thu hút sự quan tâm của thí sinh, giáo viên.

Vi sao sinh vien gioi ma van that nghiep? hinh anh

Vì sao sinh viên giỏi mà vẫn thất nghiệp?

08:49 18/3/2026 08:49 18/3/2026

0

Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, thậm chí xuất sắc vẫn loay hoay tìm việc sau khi ra trường. Thực tế này đang phản ánh nghịch lý số lượng cử nhân ngày càng tăng, nhưng cơ hội việc làm phù hợp lại không theo kịp.

Ngọc Bích

tốt nghiệp Học sinh THPT 2026 thi tốt nghiệp mốc thời gian thí sinh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý