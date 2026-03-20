Tuyển sinh quân đội 2026: Nhiều trường không tuyển thí sinh cận thị

Thí sinh dự tuyển vào các trường quân đội phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn gồm chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi.

Chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phương Lâm.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy phải qua sơ tuyển, đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Để đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn: Chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Trong đó, nam, nữ thanh niên ngoài quân đội phải có độ tuổi 17-21 (không tính tháng sinh); quân nhân đã xuất ngũ có độ tuổi 18-23.

Các trường tuyển sinh theo chỉ tiêu riêng đối với thí sinh khu vực phía bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) và phía nam (từ Quảng Trị trở vào). Thí sinh phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Sức khỏe của thí sinh phải đạt loại 1 hoặc loại 2, chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) không quá 30.

Nhóm trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị; nhóm trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp hoặc đã phẫu thuật đạt tiêu chuẩn thị lực. Cụ thể như sau:

Nhóm trường/học viện Điều kiện thể lực Điều kiện thị lực Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, bao gồm: - Học viện Hậu cần - Học viện Phòng không - Không quân (ngành Chỉ huy Tham mưu) - Học viện Hải quân - Học viện Biên phòng - Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Trường Sĩ quan Chính trị - Trường Sĩ quan Pháo binh - Trường Sĩ quan Công binh - Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp - Trường Sĩ quan Thông tin - Trường Sĩ quan Đặc công - Trường Sĩ quan Phòng hóa - Trường Sĩ quan Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái) - Chỉ số BMI ≤ 30 - Thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên - Thí sinh nữ (nếu có) cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, bao gồm: - Học viện Kỹ thuật quân sự - Học viện Quân y - Học viện Khoa học quân sự - Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự - Trường Sĩ quan Không quân (hệ cao đẳng) - Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân - Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân - Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin - Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã - Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng - Chỉ số BMI ≤ 30 - Thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên - Thí sinh nữ (nếu có) cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên - Thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính mắt phải đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

- Các thí sinh cận từ 3 đi-ốp đến 6 đi-ốp đã phẫu thuật ổn định (thị lực mắt phải đạt 10/10; tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên).

Lưu ý, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số có tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng thấp hơn.

Tuyển sinh Phi công quân sự tại trường Sĩ quan Không quân chỉ tuyển chọn thí sinh đã được Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện dự tuyển vào đào tạo Phi công quân sự.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết thời gian sơ tuyển vào các học viện, trường quân đội năm nay diễn ra từ ngày 10/2 đến 15/4.

Thí sinh ngoài quân đội tham gia sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Bên cạnh đó, thí sinh phải để nguyện vọng vào trường quân đội ở nguyện vọng 1. Các nguyện vọng sau có thể đăng ký hệ dân sự hoặc những ngành, trường ngoài khối quân đội.

Năm 2026, các học viện và trường sĩ quan trong quân đội tuyển sinh với 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.

Các trường tuyển sinh theo 4 phương thức, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Lịch thi vào tuần 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ba địa điểm tổ chức kỳ thi bao gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (khu vực miền Bắc), trường Sĩ quan Thông tin (khu vực miền Trung) và trường Sĩ quan Lục quân 2 (khu vực miền Nam).

Ngoài hệ quân sự, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển 3.883 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc trung cấp đến tiến sĩ. Với hệ này, thí sinh không cần sơ tuyển. Các trường quân đội tuyển sinh tương tự các đại học khác, học sinh được đăng ký nguyện vọng trực tiếp vào các trường.