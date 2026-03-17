Một khu đô thị đại học sắp thành 'siêu đầu não' công nghệ 2.500 ha

Hà Nội dự kiến mở rộng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc để phát triển thành trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, chuyển giao, phát triển thị trường KHCN và khởi nghiệp.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: VNU.

Nội dung trên thuộc báo cáo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm của UBND TP Hà Nội. Trong đó, Hà Nội dự kiến phát triển các khu đô thị đại học, khu nghiên cứu, đào tạo bên ngoài vùng nội đô.

Cụ thể, các khu đô thị đại học bao gồm:

- Khu đô thị đại học Hòa Lạc - Xuân Mai: Định hướng thu hút các trường khoa học công nghệ, kinh tế tài chính để giãn mức độ tập trung sinh viên ở trung tâm ra khu vực ngoài trung tâm, hình thành quần thể các trường đại học với hệ thống hạ tầng và các không gian chung đồng bộ, hiện đại; cùng với khu công nghệ cao Hòa Lạc hình thành nên đô thị khoa học và công nghệ.

- Khu đại học Sơn Tây: Định hướng thu hút các trường văn hóa, nghệ thuật, du lịch và sư phkạm…, phù hợp với định hướng hình thành và phát triển khu đô thị Văn hóa Du lịch Sơn Tây - Ba Vì.

Các khu nghiên cứu, đào tạo bao gồm:

- Khu đô thị Đại học tại Hòa Lạc (Đại học quốc gia Hà Nội và cơ sở 2 của một số trường đại học khoa học công nghệ và kinh tế) tại Thạch Thất: Ngoài diện tích đã quy hoạch khu đại học quốc gia (khoảng 1.000 ha), bố trí thêm khoảng 1.500 ha quy hoạch mới cho các cơ sở giáo dục đại học để phát triển đô thị Hòa Lạc thành trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm chuyển giao, phát triển thị trường khoa học công nghệ và khởi nghiệp.

Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác vận hành Khu đô thị Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc. Xây dựng khu đại học quốc gia trở thành khu đô thị đại học quốc gia thông minh, hiện đại hàng đầu của cả nước, nơi tập trung các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu/trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và thế giới kết hợp với các đô thị tạo nên hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia, quốc tế.

Theo đó, Khu đô thị Đại học Quốc gia phát triển theo mô hình “5 trong 1” gồm: Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: VNU.

- Khu giáo dục đào tạo tại khu vực thị xã Sơn Tây (cũ), huyện Ba Vì (cũ): Quy mô khoảng 300-350 ha, định hướng đào tạo lĩnh vực An ninh quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật, du lịch và sư phạm.

- Khu giáo dục đào tạo tại Xuân Mai (cũ): Quy mô khoảng 300 ha, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu về Lâm nghiệp, Khoa học đất và hỗ trợ khởi nghiệp.

- Khu nghiên cứu, giáo dục đào tạo tại tại Chúc Sơn, Chương Mỹ: Quy mô khoảng 250-300 ha, đào tạo lĩnh vực tư pháp, hành chính, thể dục thể thao.

- Khu giáo dục đào tạo tại Sóc Sơn (cũ): Quy mô khoảng 200-250 ha, là cụm trường đào tạo, nghiên cứu phát triển ngành hàng không.

- Cơ sở nghiên cứu thực nghiệm tại Phú Xuyên (cũ): Quy mô khoảng 150-200 ha, là cơ sở nghiên cứu Khoa học công nghệ cao Sinh học và nông nghiệp.

- Cụm cơ sở nghiên cứu Gia Lâm (cũ): Quy mô khoảng 200-250 ha, bố trí cụm trường đào tạo, nghiên cứu ngành nông nghiệp và phụ trợ.

- Cụm nghiên cứu, giáo dục đào tạo tại Đan Phượng (cũ): Quy mô khoảng 50-70 ha.

- Cụm cơ sở nghiên cứu, giáo dục tại Đông Anh - Mê Linh (cũ): Quy mô khoảng 50 ha.

Thành phố cũng đề ra 3 giải pháp để giãn mức độ tập trung sinh viên ở khu vực trung tâm, bao gồm:

Không xây mới các trường đại học công lập ở khu vực đô thị trung tâm.

Những trường đã được đầu tư đồng bộ cơ sở 1 sẽ được giữ lại, nhưng sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học... Thành phố hỗ trợ xây dựng cơ sở 2 ở ngoài trung tâm để đào tạo bậc đại học, bố trí khu thực hành và lưu trú sinh viên.

Di dời những trường đại học, cao đẳng có quy mô nhỏ, diện tích đất, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ra ngoài khu vực trung tâm.