Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10 công lập năm 2026

  • Thứ năm, 12/3/2026 17:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, sớm hai tuần so với mọi năm.

tuyen sinh lop 10 anh 1

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 12/3, UBND TP Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường THPT công lập với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn thi/Bài thi Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bàiGiờ thu bài
30/5 Sáng Ngữ văn 120 phút 8h10h
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h15h
31/5 Sáng Toán 120 phút 8h10h
1/6 (Thi các môn chuyên) Sáng Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác* 150 phút 8h10h30
Chiều Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lí (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí), Tiếng Anh 150 phút 14h16h30

Lưu ý, Ngoại ngữ khác là ngoại ngữ dùng để thi vào các lớp chuyên ngữ (chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Nga, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nhật, chuyên tiếng Hàn) gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Điểm xét tuyển trường THPT không chuyên được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm xét tuyển trường THPT chuyên được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm môn chuyên x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại sẽ tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn hai nguyện vọng sau lần lượt 0,5 và 1 điểm. So với năm ngoái, hai mức điểm chênh lệch nguyện vọng này thấp hơn một nửa.

    So thi sinh thi lop 10 o TP.HCM tang manh hinh anh

    Số thí sinh thi lớp 10 ở TP.HCM tăng mạnh

    15:16 10/3/2026 15:16 10/3/2026

    0

    Theo báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố ngày 10/3, năm nay TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm trước.

