Hai nữ sinh Hà Nội dùng AI ghép ảnh, bạo lực mạng bạn học

Hai nữ sinh lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự dùng AI ghép ảnh nhằm chế giễu bạn, gây bức xúc trong dư luận.

Sự việc xảy ra tại lớp 11A5, trường THPT Ngô Gia Tự (phường Phúc La, Hà Nội). Theo đó, ngày 10/3, hai nữ sinh của lớp đã quay video cận mặt bạn cùng lớp và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi phát hiện thông tin, giáo viên chủ nhiệm lớp đã tiến hành trao đổi với phụ huynh và yêu cầu học sinh gỡ bài. Tuy nhiên, sau khi được chấn chỉnh, hai nữ sinh vẫn tiếp tục cắt ghép ảnh bằng AI, tạo video chế giễu, bôi nhọ bạn học. Các video này đều được đăng tải lên mạng xã hội.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc, cho rằng đây là hành vi bạo lực mạng nghiêm trọng và yêu cầu nhà trường vào cuộc xử lý.

Hai nữ sinh quay video, dùng AI ghép ảnh bạn đăng lên mạng xã hội.

Theo thông tin từ nhà trường, sáng ngày 13/3, ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với phụ huynh và các học sinh có hành vi nói trên. Hai học sinh đã tường trình lại sự việc và nhận thức được lỗi sai đối với các hành vi mà mình gây ra.

Nhà trường nhận định hành vi của hai nữ sinh là vi phạm nội quy trường lớp, làm ảnh hưởng đến cá nhân và tập thể trong nhà trường. Do đó, nhà trường thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT: Yêu cầu hai học sinh công khai xin lỗi bạn học, viết bản tự kiểm điểm và phê bình trước lớp.

Phụ huynh của hai em này cũng xin nhà trường cho con dừng học một thời gian để quản lý, giáo dục tại nhà và được đồng ý. Nhà trường cũng đình chỉ công tác đối với giáo viên chủ nhiệm, phân công giáo viên khác tiếp quản.

Trong trường hợp gia đình học sinh bị bạo lực không chấp nhận lời xin lỗi, hoặc cảm thấy không thỏa đáng và có yêu cầu, nhà trường sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an xử lý.

Trường THPT Ngô Gia Tự là trường tư thục, được thành lập năm 1998. Trên website chính thức, trường cho biết triết lý giáo dục của đơn vị dựa trên những tư tưởng giáo dục tiến bộ, bao gồm khai sáng, nhân văn, định hướng cuộc sống.

Theo Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, bắt nạt trên môi trường mạng đang gia tăng, đặc biệt ở trẻ em khi không gian kỹ thuật số ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ.

Kẻ bắt nạt thường sử dụng các công cụ trực tuyến như Email, mạng xã hội hay nhóm chat để liên tục uy hiếp tinh thần nạn nhân, lan truyền tin đồn sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, thậm chí biến nạn nhân thành kẻ lập dị trong mắt cộng đồng.

Theo Điều 54 Luật Trẻ em, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức.

Cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc phải trang bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình; các đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm thông tin và tổ chức hoạt động trực tuyến phải bảo đảm an toàn, bảo mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo pháp luật.