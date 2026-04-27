Học phí hệ dân sự các trường công an, quân đội năm 2026

Ba trường công an, quân đội công bố mức học phí khoảng 18,5-20,9 triệu đồng/năm, thuộc nhóm thấp trong cả nước.

Chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tháng 9/2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông tin từ Đại học Phòng cháy Chữa cháy, năm nay, trường được giao tuyển sinh 250 chỉ tiêu đại học chính quy hệ dân sự, ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Học phí hệ dân sự, chương trình chuẩn năm học 2026-2027, dự kiến 2,09 triệu đồng/tháng, tương đương với 20,9 triệu đồng/năm học (tính 10 tháng/năm học).

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Ba phương thức tuyển sinh bao gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT.

Trong đó, với xét tuyển thẳng, trường xét thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia. Các môn bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

Với xét điểm thi tốt nghiệp, 4 tổ hợp xét bao gồm A00, A01, D07 và D01. Trong đó, đối với tổ hợp D01, học bạ 3 năm THPT phải có điểm tổng kết môn Vật lý hoặc Hóa học đạt từ 5 điểm trở lên. Mức điểm sàn với phương thức này dự kiến là 15 điểm.

Với xét học bạ, thí sinh phải có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp xét tuyển của các năm học cấp THPT đạt từ 5 trở lên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét học bạ từ 1/3 đến 17h ngày 30/7.

Quy định về các chứng chỉ tiếng Anh tương đương và quy đổi, điểm thưởng sẽ được thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

Nhà trường lưu ý trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, trường xét theo thứ tự:

Thứ nhất, xét thí sinh có điểm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (không tính điểm cộng), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn Toán cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định.

Ở nhóm trường công an, ngoài Đại học Phòng cháy Chữa cháy, 3 trường khác là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh cũng tuyển sinh hệ dân sự, song chưa công bố mức học phí.

Học viên Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Ảnh: FBNT.

Ở nhóm trường quân đội, trường Sĩ quan Thông tin tuyển 100 chỉ tiêu hệ dân sự cho hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Học phí khoảng 18,5 triệu đồng/năm. 5-10% tổng số sinh viên sẽ được nhà trường cấp học bổng, cao nhất 100% học phí.

Trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm kỳ thi riêng của Bộ Quốc phòng. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Lý, Văn) và X06 (Toán, Lý, Tin).

Tương tự, hệ dân sự tại trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự cũng có mức thu khoảng 18,5 triệu đồng/năm. Năm nay, trường được giao tuyển 200 sinh viên dân sự cho hai ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật ôtô (mỗi ngành 100 chỉ tiêu). Chương trình đào tạo trong 4,5 năm, nhận bằng kỹ sư.

Các phương thức xét tuyển tương tự trường Sĩ quan Thông tin. Tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh; A0T (Toán, Vật lý, Tin học).

Ngoài ra, một số trường khác của khối quân đội như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần và Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Quân đội cũng tuyển sinh hệ dân sự, song chưa công bố học phí.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, nhiều trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến năm 2026-2027, trong đó, có trường thu tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mức phổ biến là 20-50 triệu đồng/năm. Như vậy, học phí hệ dân sự các trường công an, quân đội thuộc nhóm thấp trong cả nước.

Với hệ dân sự, các trường công an, quân đội sẽ không tổ chức sơ tuyển, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào các trường. Người học không được phong cấp bậc hàm, không được bố trí công việc sau khi tốt nghiệp.