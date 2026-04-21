Chi tiết học phí, xét tuyển các trường Y, Dược phía Nam

Các trường đào tạo Y, Dược phía nam đều xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, một số trường còn sử dụng điểm thi đánh giá năng lực hoặc điểm học bạ.

Nhiều trường đào tạo Y, Dược đã công bố thông tin tuyển sinh 2026. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Khoảng 10 trường đào tạo các ngành Sức khỏe ở phía nam đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2026.

Các trường top đầu như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ tuyển sinh theo hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài xét tuyển thẳng, Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp, bao gồm các đầu điểm đánh giá năng lực, học bạ, điểm thi tốt nghiệp. Trường hợp thí sinh thiếu điểm của một/hai tiêu chí thành phần, trường sẽ thực hiện xác định hệ số quy đổi giữa điểm của các tiêu chí thành phần theo hướng dẫn chung.

Nhiều trường sử dụng điểm học bạ, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, V-SAT như Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Nguyễn Tất Thành...

Các tổ hợp xét tuyển được các trường sử dụng phổ biến là A00, B00 cùng một số tổ hợp có môn Hóa hay Sinh như B08 (Toán, Sinh, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh)…

Về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, ngoài quy đổi điểm hoặc xét kết hợp, nhiều trường áp dụng cộng điểm thưởng trực tiếp vào tổng điểm xét tuyển.

Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 cũng khá đa dạng, dao động từ 20,8-157 triệu đồng/năm. Các ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt thường có mức thu cao hơn những ngành còn lại.

Một số trường áp dụng chương trình hỗ trợ học phí, học bổng như Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghệ TP.HCM.

Thông tin tuyển sinh của các trường cụ thể như sau:

Trường Ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển chung của trường (mỗi ngành có thể áp dụng các phương thức khác nhau) Học phí năm học 2026-2027 Đại học Y Dược TP.HCM Y khoa 420 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét tuyển thẳng;

- Xét tuyển dự bị đại học 88.000.000 đồng/năm Y học dự phòng 120 55.000.000 đồng/năm Y học cổ truyền 231 55.000.000 đồng/năm Dược học 530 63.500.000 đồng/năm Hóa dược 60 52.500.000 đồng/năm Điều dưỡng 250 48.000.000 đồng/năm Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 120 48.000.000 đồng/năm Hộ sinh 120 48.000.000 đồng/năm Dinh dưỡng 80 48.000.000 đồng/năm Răng Hàm Mặt 135 90.000.000 đồng/năm Kỹ thuật phục hình răng 40 50.000.000 đồng/năm Kỹ thuật xét nghiệm y học 170 48.000.000 đồng/năm Kỹ thuật hình ảnh y học 100 48.000.000 đồng/năm Kỹ thuật phục hồi chức năng 100 48.000.000 đồng/năm Y tế công cộng 90 46.000.000 đồng/năm Công tác xã hội 60 30.000.000 đồng/năm Công nghệ dược phẩm 60 53.500.000 đồng/năm Tâm lý học 60 30.000.000 đồng/năm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Y khoa 830 - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

- Xét tuyển thẳng 81.000.000 đồng/năm Răng Hàm Mặt 115 81.000.000 đồng/năm Dược học 200 68.000.000 đồng/năm Y học cổ truyền 100 68.000.000 đồng/năm Điều dưỡng 400 47.000.000 đồng/năm Hộ sinh 40 47.000.000 đồng/năm Dinh dưỡng 80 47.000.000 đồng/năm Kỹ thuật xét nghiệm y học 60 47.000.000 đồng/năm Kỹ thuật hình ảnh y học 60 47.000.000 đồng/năm Kỹ thuật phục hồi chức năng 50 47.000.000 đồng/năm Y tế công cộng 100 47.000.000 đồng/năm Kỹ thuật gây mê hồi sức 50 47.000.000 đồng/năm Khúc xạ nhãn khoa 70 47.000.000 đồng/năm Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) Y khoa 460 - Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

- Xét tuyển tổng hợp - Răng Hàm Mặt 150 Dược học 180 Điều dưỡng 150 Y học cổ truyền 120 Đại học Y Dược Cần Thơ Y khoa 1.030 - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

- Xét tuyển kết quả thi V-SAT năm 2026

- Xét tuyển đào tạo theo hợp đồng

- Xét tuyển người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp có học chương trình THPT. 71.050.000 đồng/năm Y khoa tiếng Anh 100 71.050.000 đồng/năm Y học dự phòng 150 64.050.000 đồng/năm Y học cổ truyền 150 64.050.000 đồng/năm Dược học 200 71.050.000 đồng/năm Điều dưỡng 120 57.137.000 đồng/năm Hộ sinh 100 50.141.000 đồng/năm Dinh dưỡng 50 50.141.000 đồng/năm Răng hàm mặt 170 66.500.000 đồng/năm Kỹ thuật xét nghiệm y học 120 57.137.000 đồng/năm Kỹ thuật Hình ảnh y học 60 50.141.000 đồng/năm Kỹ thuật phục hồi chức năng 50 50.141.000 đồng/năm Y tế công cộng 50 50.141.000 đồng/năm Kỹ thuật Y sinh 60 50.141.000 đồng/năm Tâm lý học 50 50.141.000 đồng/năm Đại học Nam Cần Thơ Y khoa (Bác sĩ đa khoa) - - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

- Xét học bạ

- Xét điểm thi đánh giá năng lực

- Xét thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài

- Xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp điểm học bạ - Y khoa quốc tế Răng Hàm Mặt Dược học Điều dưỡng Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật hình ảnh y học Quản lý bệnh viện Kỹ thuật y sinh Đại học Quốc tế Hồng Bàng Y khoa 180 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (SAT, IB, A - Level, GPA...);

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; - Xét học bạ theo tổ hợp môn 3 năm THPT;

- Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM;

- Xét tuyển trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành. - Y khoa (Tiếng Anh) 180 Răng Hàm Mặt 180 Răng Hàm Mặt (Tiếng Anh) 180 Y học Cổ truyền 177 Y học dự phòng (dự kiến mở) 177 29.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Kỹ thuật phục hình răng (dự kiến mở) 120 11.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Công nghệ thẩm mỹ (dự kiến mở) 120 11.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Kỹ thuật hình ảnh y học 120 11.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Kỹ thuật y sinh 151 15.400.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Y tế công cộng 120 10.400.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Dược học 150 23.900.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Dược học (Tiếng Anh) 150 33.250.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Điều dưỡng 120 11.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Điều dưỡng (Tiếng Anh) 120 19.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Hộ sinh 120 13.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Dinh dưỡng 120 11.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Kỹ thuật xét nghiệm y học 120 13.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Kỹ thuật phục hồi chức năng 120 13.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng) Đại học Tân Tạo Y khoa

- Xét tuyển thẳng

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét học bạ

- Xét thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy...

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và học bạ

- Xét thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài - Điều dưỡng Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học Văn Lang Y khoa

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

- Xét học bạ

- Xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG năm 2026/điểm V-SAT/điểm thi đánh giá tư duy TSA/điểm thi chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT)

- Xét tuyển thẳng 1-2 triệu đồng/tín chỉ Dược học Điều dưỡng Răng Hàm Mặt Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học Nguyễn Tất Thành Y khoa - - Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;

- Xét học bạ;

- Xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TP.HCM (hoặc kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT);

- Xét tổng hợp điểm học lực dựa trên 3 điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT, điểm thi ĐGNL;

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Trung bình 154.100.000 đồng/năm Răng Hàm Mặt Trung bình 157.000.000 đồng/năm Y học dự phòng Trung bình 53.400.000 đồng/năm Y học cổ truyền Trung bình 57.300.000 đồng/năm Dược học Trung bình 52.900.000 đồng/năm Điều dưỡng Trung bình 47.900.000 đồng/năm Kỹ thuật xét nghiệm y học Trung bình 47.000.000 đồng/năm Kỹ thuật phục hồi chức năng Trung bình 55.800.000 đồng/năm Quản lý bệnh viện Trung bình 45.500.000 đồng/năm Đại học Công nghệ TP.HCM Y khoa (dự kiến) - - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 - Xét điểm học bạ THPT - Xét điểm thi V-SAT 2026;

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định và các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB - Y học cổ truyền (dự kiến) Dược học Điều dưỡng Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học Gia Định Điều dưỡng 50 - Xét tuyển thẳng

- Xét học bạ 6 kỳ THPT theo tổ hợp môn

- Xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Xét điểm thi tốt nghiệp + điểm xét tốt nghiệp 1-1,4 triệu đồng/tín chỉ Kỹ thuật phục hồi chức năng 50 Răng Hàm Mặt 50

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, các cơ sở đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe phải công bố ngưỡng đầu vào của từng chương trình đào tạo. Ngưỡng đầu vào này không được thấp hơn quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2025, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho 11 ngành khối sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ GD&ĐT công bố dao động từ 17-20,5 điểm.

Trong đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt giữ mức sàn cao nhất là 20,5 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền là 19 điểm; các ngành còn lại như Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh... lấy mức sàn 17 điểm.