Chi tiết học phí, xét tuyển các trường Y, Dược phía Nam

  • Thứ ba, 21/4/2026 13:30 (GMT+7)
Các trường đào tạo Y, Dược phía nam đều xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, một số trường còn sử dụng điểm thi đánh giá năng lực hoặc điểm học bạ.

Nhiều trường đào tạo Y, Dược đã công bố thông tin tuyển sinh 2026. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Khoảng 10 trường đào tạo các ngành Sức khỏe ở phía nam đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2026.

Các trường top đầu như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ tuyển sinh theo hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài xét tuyển thẳng, Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp, bao gồm các đầu điểm đánh giá năng lực, học bạ, điểm thi tốt nghiệp. Trường hợp thí sinh thiếu điểm của một/hai tiêu chí thành phần, trường sẽ thực hiện xác định hệ số quy đổi giữa điểm của các tiêu chí thành phần theo hướng dẫn chung.

Nhiều trường sử dụng điểm học bạ, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, V-SAT như Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Nguyễn Tất Thành...

Các tổ hợp xét tuyển được các trường sử dụng phổ biến là A00, B00 cùng một số tổ hợp có môn Hóa hay Sinh như B08 (Toán, Sinh, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh)…

Về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, ngoài quy đổi điểm hoặc xét kết hợp, nhiều trường áp dụng cộng điểm thưởng trực tiếp vào tổng điểm xét tuyển.

Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 cũng khá đa dạng, dao động từ 20,8-157 triệu đồng/năm. Các ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt thường có mức thu cao hơn những ngành còn lại.

Một số trường áp dụng chương trình hỗ trợ học phí, học bổng như Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghệ TP.HCM.

Thông tin tuyển sinh của các trường cụ thể như sau:

TrườngNgành Chỉ tiêuPhương thức xét tuyển chung của trường (mỗi ngành có thể áp dụng các phương thức khác nhau) Học phí năm học 2026-2027
Đại học Y Dược TP.HCMY khoa 420- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
- Xét tuyển thẳng;
  • - Xét tuyển dự bị đại học
 88.000.000 đồng/năm
Y học dự phòng 120 55.000.000 đồng/năm
Y học cổ truyền23155.000.000 đồng/năm
Dược học 530 63.500.000 đồng/năm
Hóa dược 60 52.500.000 đồng/năm
Điều dưỡng 250 48.000.000 đồng/năm
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 120 48.000.000 đồng/năm
Hộ sinh 120 48.000.000 đồng/năm
Dinh dưỡng 80 48.000.000 đồng/năm
Răng Hàm Mặt 135 90.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật phục hình răng4050.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật xét nghiệm y học17048.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật hình ảnh y học10048.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật phục hồi chức năng10048.000.000 đồng/năm
Y tế công cộng9046.000.000 đồng/năm
Công tác xã hội6030.000.000 đồng/năm
Công nghệ dược phẩm6053.500.000 đồng/năm
Tâm lý học6030.000.000 đồng/năm
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Y khoa830- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xét tuyển thẳng		81.000.000 đồng/năm
Răng Hàm Mặt11581.000.000 đồng/năm
Dược học20068.000.000 đồng/năm
Y học cổ truyền10068.000.000 đồng/năm
Điều dưỡng40047.000.000 đồng/năm
Hộ sinh4047.000.000 đồng/năm
Dinh dưỡng8047.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật xét nghiệm y học6047.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật hình ảnh y học6047.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật phục hồi chức năng5047.000.000 đồng/năm
Y tế công cộng10047.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật gây mê hồi sức5047.000.000 đồng/năm
Khúc xạ nhãn khoa7047.000.000 đồng/năm
Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM)Y khoa460- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Xét tuyển tổng hợp		-
Răng Hàm Mặt150
Dược học180
Điều dưỡng150
Y học cổ truyền120
Đại học Y Dược Cần ThơY khoa1.030- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
  • - Xét tuyển kết quả thi V-SAT năm 2026
  • - Xét tuyển đào tạo theo hợp đồng
  • - Xét tuyển người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp có học chương trình THPT.
71.050.000 đồng/năm
Y khoa tiếng Anh10071.050.000 đồng/năm
Y học dự phòng15064.050.000 đồng/năm
Y học cổ truyền15064.050.000 đồng/năm
Dược học20071.050.000 đồng/năm
Điều dưỡng12057.137.000 đồng/năm
Hộ sinh10050.141.000 đồng/năm
Dinh dưỡng5050.141.000 đồng/năm
Răng hàm mặt17066.500.000 đồng/năm
Kỹ thuật xét nghiệm y học12057.137.000 đồng/năm
Kỹ thuật Hình ảnh y học6050.141.000 đồng/năm
Kỹ thuật phục hồi chức năng5050.141.000 đồng/năm
Y tế công cộng5050.141.000 đồng/năm
Kỹ thuật Y sinh6050.141.000 đồng/năm
Tâm lý học5050.141.000 đồng/năm
Đại học Nam Cần Thơ
  • Y khoa (Bác sĩ đa khoa)
    		• -- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
    - Xét học bạ
    • - Xét điểm thi đánh giá năng lực
    • - Xét thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài
    • - Xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp điểm học bạ
    		-
  • Y khoa quốc tế
    • Răng Hàm Mặt
    Dược học
    Điều dưỡng
    Kỹ thuật xét nghiệm y học
    Kỹ thuật hình ảnh y học
    Quản lý bệnh viện
    Kỹ thuật y sinh
    Đại học Quốc tế Hồng BàngY khoa180- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (SAT, IB, A - Level, GPA...);
    - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026;
    • - Xét học bạ theo tổ hợp môn 3 năm THPT;
    • - Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT;
    • - Xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM;
    • - Xét tuyển trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành.
    		-
    Y khoa (Tiếng Anh)180
    Răng Hàm Mặt180
    Răng Hàm Mặt (Tiếng Anh)180
    Y học Cổ truyền177
    Y học dự phòng (dự kiến mở)17729.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Kỹ thuật phục hình răng (dự kiến mở)12011.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Công nghệ thẩm mỹ (dự kiến mở)12011.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Kỹ thuật hình ảnh y học12011.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Kỹ thuật y sinh15115.400.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Y tế công cộng12010.400.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Dược học15023.900.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Dược học (Tiếng Anh)15033.250.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Điều dưỡng12011.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Điều dưỡng (Tiếng Anh)12019.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Hộ sinh12013.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Dinh dưỡng12011.500.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Kỹ thuật xét nghiệm y học12013.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Kỹ thuật phục hồi chức năng12013.450.000 (tạm thu kỳ I sau học bổng)
    Đại học Tân TạoY khoa
    		- Xét tuyển thẳng
    - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
    • - Xét học bạ
    • - Xét thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy...
    • - Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và học bạ
    • - Xét thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài
    		-
    Điều dưỡng
    Kỹ thuật xét nghiệm y học
    Đại học Văn LangY khoa
    		- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
    - Xét học bạ
    • - Xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG năm 2026/điểm V-SAT/điểm thi đánh giá tư duy TSA/điểm thi chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT)
    • - Xét tuyển thẳng
    		1-2 triệu đồng/tín chỉ
    Dược học
    Điều dưỡng
    Răng Hàm Mặt
    Kỹ thuật xét nghiệm y học
    Đại học Nguyễn Tất Thành Y khoa-- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;
    - Xét học bạ;
    • - Xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TP.HCM (hoặc kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT);
    • - Xét tổng hợp điểm học lực dựa trên 3 điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT, điểm thi ĐGNL;
    • - Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
    		Trung bình 154.100.000 đồng/năm
    Răng Hàm MặtTrung bình 157.000.000 đồng/năm
    Y học dự phòngTrung bình 53.400.000 đồng/năm
    Y học cổ truyềnTrung bình 57.300.000 đồng/năm
    Dược họcTrung bình 52.900.000 đồng/năm
    Điều dưỡngTrung bình 47.900.000 đồng/năm
    Kỹ thuật xét nghiệm y họcTrung bình 47.000.000 đồng/năm
    Kỹ thuật phục hồi chức năngTrung bình 55.800.000 đồng/năm
    Quản lý bệnh việnTrung bình 45.500.000 đồng/năm
    Đại học Công nghệ TP.HCMY khoa (dự kiến)-

    - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

    - Xét điểm học bạ THPT

    • - Xét điểm thi V-SAT 2026;
    • - Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
    • - Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định và các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB
    		-
    Y học cổ truyền (dự kiến)
    Dược học
    Điều dưỡng
    Kỹ thuật xét nghiệm y học
    Đại học Gia ĐịnhĐiều dưỡng50- Xét tuyển thẳng
    - Xét học bạ 6 kỳ THPT theo tổ hợp môn
    • - Xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội
    • - Xét điểm thi tốt nghiệp + điểm xét tốt nghiệp
    		1-1,4 triệu đồng/tín chỉ
    Kỹ thuật phục hồi chức năng50
    Răng Hàm Mặt50

    Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, các cơ sở đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe phải công bố ngưỡng đầu vào của từng chương trình đào tạo. Ngưỡng đầu vào này không được thấp hơn quy định của Bộ GD&ĐT.

    Năm 2025, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho 11 ngành khối sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ GD&ĐT công bố dao động từ 17-20,5 điểm.

    Trong đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt giữ mức sàn cao nhất là 20,5 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền là 19 điểm; các ngành còn lại như Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh... lấy mức sàn 17 điểm.

    Ngọc Bích

