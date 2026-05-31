Cô bé ung thư máu 'ôm' sách vở tự học trên giường bệnh

Mắc ung thư máu từ năm lớp 4, phải nhập viện điều trị, Minh Thư (14 tuổi, quê Ninh Bình) vẫn mang theo sách vở để tự học. Cô bé còn tự học tiếng Anh, tiếng Trung và ước mơ du học.

Minh Thư và TS.BS Hoàng Thị Hồng, Phó trưởng khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tháng 4/2022, khi đang học lớp 4 tại trường Tiểu học Hải Đường (xã Hải Anh, Ninh Bình), Phạm Thị Minh Thư được chẩn đoán mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ALL).

Cơ thể bé nhỏ của cô bé Minh Thư phải chịu đựng những đợt truyền hoá chất, những cơn đau khi chọc tủy, nhưng rất hiếm khi em than mệt hay đau với bố mẹ.

Những khi không có bố mẹ ở phòng bệnh, em thường tâm sự với các bạn, các anh chị cùng phòng rằng "em cố gắng không kêu vì sợ mẹ khóc nhiều. Em sẽ cố gắng để chữa khỏi bệnh".

Khi chưa phát hiện bệnh, Thư là một lớp trưởng năng động, hoạt bát và thành tích học tập xuất sắc. Em được các bạn cùng lớp và thầy cô yêu mến vì sự cởi mở, ham học hỏi.

Nhập viện điều trị, dù có những lúc đau đớn, mệt mỏi, nhưng tinh thần ham học của em chưa bao giờ tắt. Trong hành trang của cô bé vẫn luôn có những cuốn sách để tranh thủ học và đọc những lúc rảnh rỗi. Thư không biết khi nào mình sẽ khỏi bệnh, em chỉ lo lắng mình đi chữa bệnh lâu ngày sẽ không theo kịp bài học trên lớp.

Chị Trần Thị Phượng, mẹ Minh Thư, cho biết nhiều lúc thấy con mệt, hai vợ chồng khuyên con nghỉ ngơi nhưng Thư vẫn muốn ngồi dậy để đọc sách. Có những lúc, chị Phượng khuyên con có thể bảo lưu một năm rồi lại đi học, nhưng cô bé vẫn kiên cường tiến về phía trước.

Ngày cuối tuần, nữ sinh lại mang sách vở ra hành lang hoặc phòng học tại Khoa Bệnh máu trẻ em để học bài. Thư không bỏ lỡ kỳ thi nào ở trường. Những bài học bị bỏ lỡ đều được em chủ động mượn sách của bạn để chép lại và ôn tập ngay trên giường bệnh.

Nhờ vậy, dù điều trị hoá chất trong gần 1 năm, từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023, Thư vẫn theo kịp tiến độ của các bạn trên lớp, không phải bảo lưu kết quả.

Hiện nay, Minh Thư đã được trở về nhà đi học và đều đặn đến viện kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Năm học 2024-2025, Thư đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô bé còn có niềm đam mê với ngoại ngữ. Không dừng ở tiếng Anh, Thư còn tự học cả tiếng Trung. Em thường mượn điện thoại của mẹ, tải ứng dụng tự học tiếng Trung để đỡ chi phí cho bố mẹ.

“Con cảm thấy Trung Quốc là một quốc gia phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực, có truyền thống văn hoá phong phú. Con mơ ước được đi du học ở Trung Quốc, học tập những kiến thức mới và trở về làm việc, xây dựng đất nước. Sau này, khi đi học đại học, con sẽ cố gắng tự đi làm thêm để có tiền đi học thêm ngoại ngữ", Thư chia sẻ.

Sau mỗi giờ học trên lớp, tối đến, Minh Thư lại miệt mài với những ngôn ngữ mới. Em cần mẫn ghi chép, nghe thật nhiều và tự luyện phát âm.

"Tuy là tự học nhưng giờ em đã có thể nói được một số câu đơn giản", nữ sinh kể.