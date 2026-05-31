Bốn trường ở TP.HCM được đầu tư thành đại học hàng đầu châu Á

Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Việt Đức, cùng với Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được phát triển với chuẩn chất lượng của nhóm đại học hàng đầu châu Á.

Sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Thông tin thuộc Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á, vừa được Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu chung của đề án là phát triển Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Y Dược TP.HCM, trường Đại học Việt Đức thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á.

Trước đó, 4 cơ sở khác được đầu tư với mục tiêu vào top 150 châu Á, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Đà Nẵng và Bách khoa Hà Nội.

Như vậy, khu vực Đông Nam Bộ sẽ có 4 trường. Các trường này sẽ là động lực phát triển giáo dục đại học và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Đề án xác định đến năm 2030, Đại học Kinh tế TP.HCM duy trì vị trí trong nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á về kinh doanh và quản lý theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Trường Đại học Việt Đức phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, có chất lượng đào tạo và nghiên cứu xuất sắc, hệ thống quản trị hiện đại theo mô hình đại học nghiên cứu hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức.

Đề án đồng thời đặt ra các mục tiêu cụ thể về quy mô đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; thu hút sinh viên quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao tỷ lệ chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế.

Đến năm 2035, ba cơ sở giáo dục đại học trong đề án trở thành những cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, có hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực, duy trì vị thế thuộc nhóm trường hàng đầu châu Á trong những ngành, lĩnh vực thế mạnh.

Định hướng đến năm 2050, các cơ sở giáo dục đại học này, cùng với Đại học Quốc gia TP.HCM, duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; mở rộng không gian phát triển của các cơ sở giáo dục đại học; đầu tư các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chuyên sâu và hạ tầng số phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đề án cũng chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, giảng viên và nhà khoa học có năng lực hội nhập quốc tế; thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; phát triển đội ngũ nghiên cứu trẻ và các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực trọng điểm.

Cùng với đó là đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học; phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật với các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới.

Đề án cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thị trường lao động.