Kỳ thi vào đại học khác lạ

Từ 5h30, cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã nhộn nhịp thí sinh và phụ huynh. Trời Hà Nội sáng sớm oi nhẹ, không mưa, giúp phụ huynh và thí sinh thuận tiện di chuyển.

Từng tốp thí sinh tay xách bảng vẽ, ống bút, hộp màu, ê-ke, que đo… nối nhau vào trường, tạo nên khung cảnh khác lạ so với những kỳ thi thông thường.

Các “chiến sĩ áo xanh” có mặt từ sớm để phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, phát nước, hướng dẫn phòng thi, điểm gửi đồ…

Không khí trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có phần sôi động và nhiều màu sắc. Điểm dễ nhận thấy nhất tại kỳ thi này là phong cách nổi bật của nhiều thí sinh. Nhiều em xuất hiện với trang phục cá tính, áo oversize, quần jeans rộng, váy layer, sneaker, phụ kiện vòng cổ, khuyên tai…

Một số em tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh cùng bạn bè, gia đình trước giờ thi, ghi lại khoảnh khắc bước vào kỳ thi được xem là “cửa ngõ” của nhiều ngành hot tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội như Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Điêu khắc, Nghệ thuật số, Mỹ thuật đô thị…

Hôm nay, các thí sinh sẽ dự thi khối H, bao gồm hai môn Hình họa mỹ thuật, yêu cầu vẽ người mẫu dạng bán thân bằng chì đen trên khổ giấy A1; và môn Bố cục trang trí màu, yêu cầu bố cục trang trí bằng bột màu trên khổ giấy A3. Thời gian làm bài mỗi môn là 240 phút.

Không quá căng thẳng như các môn thi văn hóa, song vẻ hồi hộp và lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt không ít sĩ tử. Trần Thùy Dương, học sinh trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh), cho biết em dự kiến đăng ký vào ngành Thiết kế nội thất. Để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu, nữ sinh đăng ký học vẽ bài bản từ lớp 11, với các nội dung như hình họa, chân dung, bố cục màu…

Trong khi đó, Dương Hà Linh, học sinh trường THPT Lê Xoay (Phú Thọ), lựa chọn ngành Thiết kế đồ họa và cũng bắt đầu học vẽ từ giữa năm lớp 11. Ban đầu, nữ sinh duy trì lịch học khoảng 4 buổi mỗi tuần. Sát kỳ thi, cường độ ôn tập tăng lên liên tục cả tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 4 giờ. Dành nhiều thời gian chuẩn bị, nữ sinh vẫn không tránh khỏi áp lực trước môn Hình họa mỹ thuật. Linh tự nhận phần vẽ cơ thể từ đầu gối trở xuống là điểm yếu khiến em lo lắng nhất.

Năm 2026, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dự kiến tuyển 3.590 chỉ tiêu, tăng gần 400 so với năm ngoái. Trong đó, kỳ thi năng khiếu chỉ áp dụng cho các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc và xây dựng, đòi hỏi tố chất và kỹ năng chuyên biệt. Nhóm này có 11 chuyên ngành, tuyển 1.530 chỉ tiêu.

Hai khối thi năng khiếu gồm H và V. Trước đó, ngày 24/5, nhà trường đã tổ chức thi năng khiếu khối V với môn Vẽ Mỹ thuật 1 và Vẽ mỹ thuật 2, khoảng 1.400 thí sinh tham dự. Sau đó, trường sẽ xét điểm môn năng khiếu kết hợp với điểm thi 1-2 môn tốt nghiệp THPT, thành các tổ hợp V00, V01, V02, H00, H02.

Số lượng thí sinh lớn, nhà trường bố trí 99 phòng thi với ghế ngồi, giá vẽ và không gian phù hợp cho bài thi kéo dài nhiều giờ. Trước giờ vào phòng thi, tình nguyện viên liên tục nhắc thí sinh kiểm tra lại dụng cụ, tuân thủ quy chế và lưu ý cách bảo quản bài thi tránh nhàu, rách giấy.

99 người mẫu được nhà trường bố trí tại 99 phòng, ngồi cố định trong nhiều giờ để thí sinh quan sát, dựng hình và hoàn thiện bài thi. Mỗi thí sinh sẽ có một góc nhìn, một điểm đặt giá vẽ, do đó, không bài thi nào giống bài thi nào và các thí sinh cũng không thể quay cóp bài như thi các môn văn hóa.

Nhà trường cho biết việc tổ chức thi năng khiếu nhằm đánh giá năng lực chuyên biệt, tư duy sáng tạo, khả năng cảm thụ và kỹ năng thực hành của thí sinh đối với các ngành học đòi hỏi tố chất và kỹ năng đặc thù như tư duy tạo hình, khả năng quan sát, bố cục, diễn đạt hình khối, màu sắc và cảm thụ nghệ thuật.

Kết quả kỳ thi cũng giúp các em hiểu rõ năng lực bản thân, từ đó xác định hướng đi phù hợp, tránh học sai ngành hoặc bỏ học giữa chừng. Dự kiến, trường sẽ công bố điểm thi năng khiếu trước ngày 20/6.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh chọn ở lại chờ con thay vì rời đi trong thời gian làm bài. Theo nhà trường, thí sinh tham dự kỳ thi năm nay đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, trải dài ở miền Bắc, miền Trung. Do đó, nhiều gia đình đến Hà Nội từ ngày hôm trước, thuê nhà nghỉ, khách sạn để tiện di chuyển.

