Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 ở Hà Nội

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội gồm 40 câu trắc nghiệm với 24 mã đề, thí sinh làm trong 60 phút.

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án 24 mã đề môn Tiếng Anh do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện như sau:

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Phương Anh (học sinh trường THCS Nguyên Khê) đánh giá đề thi môn tiếng Anh năm nay khá khó, có tính phân loại cao. Vốn có sức học khá, song nữ sinh cũng mất nhiều thời gian để hoàn thành đề thi này. Những đợt thi thử, Phương Anh thường đạt 9,5 điểm, song lần này chỉ chắc chắn 8,5-8,75 điểm.

Chung cảm nhận, Tuệ Anh (học sinh trường Ngôi sao Hà Nội) đánh giá đề tiếng Anh khó, khá dễ mắc lừa nếu không đọc kỹ đề. Một số câu điền từ vào ô trống là đánh đố học sinh nhất. Khoảng 40 phút, nữ sinh mới hoàn thành đề thi này, trong khi bình thường chỉ cần 30 phút.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội diễn ra trong ba ngày 30/5-1/6. Hôm nay, thí sinh hoàn thành xong bài thi Ngữ văn và Tiếng Anh. Sáng 31/5, thí sinh tiếp tục bước vào bài thi môn Toán. Những thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ dự thi môn chuyên vào sáng 1/6.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập - cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.600, tỷ lệ có suất học là hơn 56% so với số tốt nghiệp.

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).