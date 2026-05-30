Đề thi và gợi ý đáp án môn Văn vào lớp 10 Hà Nội

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Ngữ văn do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện như sau:
|Phần
|Câu
|Hướng dẫn giải
|Đọc hiểu
Câu 1.
(0,5 điểm)
- Thể thơ tự do
- Dấu hiệu: Số chữ trong các dòng thơ không đều nhau, nhịp thơ ngắt linh hoạt,…
Câu 2.
(0,5 điểm)
|Hai từ ngữ chỉ thiên nhiên trong khổ thơ đầu: Biển, trăng,…
Câu 3.
(1,0 điểm)
- Biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong hình ảnh: “Gương mặt dịu lành”.
- Tác dụng:
+ Làm cho hình ảnh trăng trở nên gần gũi, sinh động, có tâm hồn như một con người.
+ Thể hiện vẻ đẹp hiền hòa, thân thiện của ánh trăng đối với những đứa trẻ nơi rừng núi.
+ Qua đó bộc lộ tình yêu thiên nhiên.
Câu 4.
(1,0 điểm)
Lời gọi trăng "Trăng tròn ơi xuống đây chơi" trong khổ thơ cuối mang ý nghĩa:
- Thể hiện tâm hồn ngây thơ, trong sáng và khát khao kết bạn, vui chơi với tự nhiên của những đứa trẻ nơi rừng già.
- Biểu thị niềm khao khát cháy bỏng về một thế giới rộng lớn, trọn vẹn và tươi đẹp hơn.
Câu 5.
(1,0 điểm)
HS nêu lựa chọn cá nhân và có lí giải phù hợp.
- Lựa chọn dấn thân để khám phá những chân trời mới.
- Vì: Bởi vì mỗi trải nghiệm mới đều giúp con người mở rộng hiểu biết, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích và trưởng thành hơn. Nếu chỉ bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên, việc khám phá cần đi đôi với sự chuẩn bị và trách nhiệm. Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, con người sẽ tích lũy được kinh nghiệm quý giá và làm cho cuộc sống trở nên phong phú, ý nghĩa hơn.
|Viết
Câu 1.
(2,0 điểm)
1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
2. Thân đoạn
- Những đứa trẻ gắn bó với thiên nhiên núi rừng: “Ở rừng”, “đón trăng rằm qua kẽ lá”: Không gian thiên nhiên trong trẻo, bình yên, gần gũi, nhưng cuộc sống khó khăn, trẻ em chịu nhiều thiệt thòi.
- Những đứa trẻ mang vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ, giàu trí tưởng tượng:
+ Đôi mắt trong trẻo, đầy niềm vui và sự háo hức trước vẻ đẹp thiên nhiên: “Những vệt ngời nho nhỏ”, “đôi mắt ngây thơ”
+ “Trăng tròn ơi xuống đây chơi”: nhân hóa vầng trăng như người bạn thân thiết thể hiện sự hồn nhiên, tâm hồn giàu trí tưởng tượng của trẻ thơ.
- Khát vọng khám phá thế giới: “Ai hiểu hết nỗi khát thèm của bé?” => Khát khao được vui chơi, học hỏi, khám phá, trải nghiệm thế giới.
- Nghệ thuật:
+ Thể thơ tự do, ngắt nhịp linh hoạt.
+ Hình ảnh thơ giàu ý nghĩa.
+ Sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ: nhân hóa, câu hỏi tu từ …
+ ..3. Kết đoạn: Tổng kết vấn đề nghị luận.
Câu 2.
(4,0 điểm)
I. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
II. Thân bài
1. Giải thích
- Kết nối là những mối quan hệ mang lại sự thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ và giúp con người phát triển tốt hơn.
- Mất kết nối là tình trạng sống khép kín, thờ ơ với mọi người và môi trường xung quanh.
=> Nhiều bạn trẻ lại đang dần xa rời các mối quan hệ thực tế, thiếu sự gắn kết với gia đình, bạn bè và cộng đồng.
2. Thực trạng và nguyên nhân
- Người trẻ ngày nay dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, ngại giao tiếp trực tiếp. Từ đó hình thành việc thiếu quan tâm tới gia đình và cộng đồng, sống trong “thế giới riêng”.
- Nguyên nhân xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, áp lực học tập, công việc. Người trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp và chia sẻ cảm xúc, …
3. Giải pháp
- Bản thân mỗi người cần:
+ Chủ động trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ với người khác.
+ Hạn chế phụ thuộc vào điện thoại, mạng xã hội.
+ Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
+ Dành thời gian cho gia đình mỗi ngày.
- Nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa. Khuyến khích học sinh tham gia câu lạc bộ, hoạt động tập thể. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.
- Gia đình cần quan tâm, lắng nghe con cái, tạo không khí gắn kết giữa các thành viên. Dành thời gian sinh hoạt chung.
- Xã hội tăng cường các hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, xây dựng môi trường sống tích cực, nhân văn nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
HS lấy dẫn chứng minh hoạ phù hợp.
4. Mở rộng vấn đề
- Phê phán những người sống thờ ơ, vô cảm, chỉ quan tâm đến bản thân.
- Khẳng định kết nối không chỉ là số lượng bạn bè mà quan trọng là sự chân thành và giá trị của các mối quan hệ.III. Kết bài: Tổng kết vấn đề nghị luận.
Là một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng, Linh Đan (học sinh trường THCS Nghĩa Đô) đánh giá đề thi năm nay hay, mới mẻ và có phần sáng tạo hơn các đề thi thử em từng làm.
Đan ấn tượng với phần Nghị luận xã hội yêu cầu đề xuất giải pháp về sự gắn kết trong xã hội hiện đại. Nữ sinh nói khó nhất là việc kiểm soát dung lượng bài viết, do đề thi mở. “Em nghĩ em được khoảng 8,5 điểm”, Đan nói.
Phương Anh (học sinh trường Archimes) cũng chung cảm nhận. Nữ sinh nói đề hay, nhất là câu 4 phần đọc hiểu, yêu cầu học sinh phân tích “lời gọi trăng của những đứa trẻ trong khổ thơ cuối”. Em mất 110 phút để hoàn thành đề thi này, còn 10 phút để kiểm tra lại bài. Nữ sinh nói đề thi phân hoá tốt, có phần ghi điểm cho những thí sinh học tốt Ngữ văn.
Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập - cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.600, tỷ lệ có suất học là hơn 56% so với số tốt nghiệp.
Chiều nay, 14h, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút.
