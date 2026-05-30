Gần 400 thí sinh bỏ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

390 thí sinh Hà Nội vắng mặt trong ngày thi vào lớp 10 THPT đầu tiên, mất cơ hội vào lớp 10 công lập.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa báo cáo về việc tổ chức coi thi môn Ngữ văn ở kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo thống kê, 390 thí sinh vắng mặt ở buổi thi đầu tiên, mất cơ hội vào lớp 10 công lập.

Số lượt dự thi môn Ngữ văn là 123.692 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,69%). 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Sở GD&ĐT đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi trên toàn thành phố, đặt tại các trường THPT và một số trường THCS. Trong đó, có 385 phòng thi dự phòng. Khoảng 17.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được huy động để phục vụ kỳ thi.

Theo Sở GD&ĐT, các điểm thi trên địa bàn TP diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi.

Từ ngày 30/5, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn Hà Nội chính thức diễn ra. Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Bài thi Toán, Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau, thời gian làm bài 60 phút.

Theo kế hoạch, chiều 30/5, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.

Thí sinh lưu ý ở mỗi buổi thi, các em phải có mặt ở phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.