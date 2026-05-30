Những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường thi vào lớp 10

Sáng 30/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập. Trong ca thi sáng, các em làm bài thi môn Ngữ văn ở hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Năm nay, số thí sinh đăng ký thi đông kỷ lục, kỳ thi được đánh giá là cạnh tranh nhất cả nước.

Đằng sau áp lực của hơn 124.000 sĩ tử là sự đồng hành thầm lặng của các phụ huynh. Từ sáng sớm, nhiều cha mẹ đã đưa con đến điểm thi để tránh ùn tắc và giúp con giữ tâm lý ổn định trước giờ làm bài.

Với nhiều gia đình, kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là “cuộc đua” của học sinh mà còn là hành trình cha mẹ âm thầm sát cánh phía sau. Những lời dặn dò “đọc kỹ đề”, “đừng cuống”, “làm hết sức là được” trở thành điểm tựa tinh thần cho các em.

Khi cánh cổng trường khép lại, không ít phụ huynh chọn nán lại thay vì trở về nhà. Người tìm bóng râm ngồi chờ, người cầm sẵn chai nước, đồ ăn nhẹ, ô mũ để đón con sau 2 giờ thi.

Tại khu vực chờ ở trường Mầm non Hoa Sen (phường Yên Hòa), nhiều phụ huynh ngồi trò chuyện để vơi bớt căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn liên tục nhìn đồng hồ và hướng về phía điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng bên cạnh.

Chị Kim Anh (phường Thanh Xuân) cho biết vì quá sốt ruột, chị đã đến điểm thi sớm 30 phút trước giờ thu bài. Chị kể con mong muốn đỗ vào trường THPT Nhân Chính, trung bình cần 8 điểm/môn mới đỗ. Vì thế, dù bố mẹ không gây áp lực, con vẫn tự đặt kỳ vọng lớn cho bản thân và khá căng thẳng trong suốt quá trình ôn thi. “Bố mẹ chỉ biết đồng hành, đưa đón, động viên con”, người mẹ chia sẻ.

Trong khi đó, để động viên cháu gái, ngày hôm qua, ông Mai Thanh Xuân (74 tuổi) đã đi từ Nam Định lên Hà Nội. “Cháu thích và ông cũng muốn có mặt để cổ vũ tinh thần, sáng nay đưa cháu đi thi cho yên tâm”, ông cho biết bản thân hồi hộp, lo lắng không kém cháu. Sáng nay, ông đã động viên cháu gái “bình tĩnh, tự tin nhưng phải chiến thắng”, ông “rất phấn khởi khi cháu chăm chỉ, cố gắng trong suốt năm qua, các đợt thi thử đều đạt kết quả tốt”.

Đề thi Văn lớp 10 của Hà Nội 2026 gồm phần Đọc Hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm), với ngữ liệu là bài thơ Trăng trong rừng và những đứa trẻ (tác giả Thanh Thảo). Còn bài nghị luận xã hội đặt vấn đề người trẻ mất kết nối với cuộc sống, thí sinh cần nêu giải pháp để tạo ra những kết nối có ý nghĩa. Các thí sinh đánh giá đề năm nay hay và sáng tạo, đồng thời phân hóa tốt.

Nhiều phụ huynh ôm chầm khi thấy con bước ra trường thi. Có phụ huynh thở phào khi thấy con nở nụ cười rạng rỡ, trong khi nhiều người chọn không hỏi quá sâu về bài làm, mà chỉ động viên con nghỉ ngơi, giữ tinh thần cho môn thi tiếp theo.

Giữa tiết trời Hà Nội oi nóng, anh Bùi Đức Tính (xã Kim Anh) liên tục quạt tay cho con trai Bùi Mạnh Cường ngay khi em bước ra khỏi cổng trường thi. Với người cha này, sự đồng hành với con nằm ở những điều giản dị: Dậy từ mờ sáng chở con quãng đường gần 40 km tới điểm thi, kiên nhẫn ngồi chờ suốt nhiều giờ ngoài cổng trường và có mặt ngay khi con kết thúc bài làm. Ánh mắt anh ánh lên sự tự hào khi con trai chăm chỉ, tự giác học tập và đặt mục tiêu cao vào lớp chuyên Toán.

Một số phụ huynh, học sinh nhà xa chọn ở lại khu vực chờ ngay sát trường thi để tiện nghỉ ngơi và tránh phải di chuyển nhiều. Trên những dãy ghế, phụ huynh tranh thủ cho con ăn trưa, chợp mắt trước môn thi tiếp theo.

