Nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia TP.HCM được hỗ trợ 560 triệu đồng

Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học với mức hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng cho nghiên cứu sinh và 160 triệu đồng cho học viên cao học.

Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng cho mỗi nghiên cứu sinh và 160 triệu đồng cho mỗi học viên cao học tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 (VNU Excellence Graduate Program - VNU-EGP).

Thông tin này được nêu trong Quyết định số 504/QĐ-ĐHQG. Cụ thể, chương trình có hiệu lực từ ngày 13/5/2026 và được triển khai trong toàn hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2026-2030 nhằm xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước.

Theo quy định, kinh phí hỗ trợ được cấp theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu, tổ chức chủ trì. Đối tượng tham gia gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài.

Trong giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người học sau đại học, gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ, lên tối thiểu 30% tổng quy mô người học; trong đó nghiên cứu sinh chiếm khoảng 40% số người học sau đại học. Chương trình đồng thời hướng tới gia tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế ISI/Scopus, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ và các sản phẩm chuyển giao công nghệ.

Đáng chú ý, chương trình được xây dựng theo mô hình tích hợp "Đào tạo - Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo", gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo sau đại học với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Người học sẽ tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực nghiên cứu thông qua các nhóm nghiên cứu làm trung tâm.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, người tham gia chương trình còn được tạo điều kiện công bố khoa học quốc tế, tham dự hội nghị, hội thảo, trao đổi học thuật và hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước. Chương trình cũng thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp nhằm phát triển các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa.

Để được hưởng chính sách hỗ trợ, người học phải học tập và nghiên cứu toàn thời gian, cam kết hoàn thành chương trình đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về học tập, nghiên cứu và chuẩn đầu ra theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM và cơ sở đào tạo.

Cùng với đó, luận văn, luận án phải gắn với định hướng nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký. Đồng thời, người học không được vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá định kỳ.

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, việc triển khai chương trình VNU-EGP là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thông qua mô hình đào tạo tích hợp, đơn vị kỳ vọng nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố khoa học và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á.