1 chọi 8 vào trường Phổ thông Năng khiếu tại TP.HCM

Hơn 4.700 thí sinh đăng ký thi vào trường Phổ thông Năng khiếu, tăng gần 1.200 em so với năm học trước.

Thí sinh dự thi vào trường phổ thông năng khiếu năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 21/5, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông tin kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi. So với năm 2025, số thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 1.200 em.

Hàng năm, trường Phổ thông Năng khiếu duy trì chỉ tiêu tuyển sinh 595 học sinh cho hai cơ sở An Đông và Đông Hòa. Theo đó, tỷ lệ chọi vào trường năm nay lên đến mức 1/7,9, nghĩa là trung bình một thí sinh sẽ phải "chọi" với 8 thí sinh khác để giành suất học tại trường.

Tại cơ sở An Đông, trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Chương trình đào tạo tại đây tập trung đào sâu kiến thức môn chuyên, phát triển tư duy logic, kết hợp các hoạt động STEM, AI và hướng nghiệp.

Trong khi đó, cơ sở Đông Hòa (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên, trong đó có 2 lớp Toán, 2 lớp Tiếng Anh và 2 lớp Ngữ văn. Các lớp tại cơ sở này chú trọng phát triển tư duy liên ngành, gắn kiến thức chuyên với các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, xã hội, qua đó định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho từng khối chuyên của trường Phổ thông Năng khiếu.

Kỳ thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu sẽ diễn ra trong ngày 23 và 25/5/2026. Mỗi thí sinh phải dự thi ít nhất 4 bài, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và ít nhất 1 môn chuyên trong các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên với điều kiện mỗi môn thuộc một nhóm khác nhau. Cụ thể, nhóm 1 gồm Toán và Ngữ văn; nhóm 2 gồm Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Nhà trường cho biết đề thi các môn không chuyên kết hợp trắc nghiệm và tự luận, trong khi môn chuyên chủ yếu thi tự luận; riêng môn Tiếng Anh gồm cả hai hình thức.

Lịch thi dự kiến được trường Phổ thông Năng khiếu công bố như sau:

Để được xét trúng tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, đồng thời tất cả bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 2 điểm. Điểm chuẩn sẽ do hội đồng tuyển sinh quyết định.

Về điểm xét tuyển, nhà trường thông báo điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm bài thi không chuyên và bài thi môn chuyên tương ứng với tổ hợp xét tuyển, trong đó, điểm bài thi không chuyên được tính hệ số 1, bài thi môn chuyên được tính hệ số 2, cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi Toán không chuyên + Điểm bài thi Ngữ văn không chuyên + Điểm bài thi Tiếng Anh không chuyên + Điểm bài thi môn chuyên x 2

Thí sinh cần phải đăng ký tối thiểu một nguyện vọng và có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Việc xét tuyển được thực hiện bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng có ưu tiên cao nhất.

Đối với các lớp chuyên có từ hai tổ hợp xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào kết quả thi, số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu được giao để xác định điểm chuẩn riêng cho từng tổ hợp.

Trường hợp thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng, sẽ được xét trúng tuyển nếu điểm xét tuyển đạt từ mức điểm chuẩn trở lên của lớp chuyên tương ứng.