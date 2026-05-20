Số học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 tại TP.HCM tăng mạnh

Theo thống kê do Sở GD&ĐT TP.HCM mới công bố, 1.515 học sinh trên địa bàn thành phố được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

So với năm 2025-2026, số học sinh được tuyển thẳng tăng 571 em. Đặc biệt, số học sinh được tuyển thẳng nhờ đạt thành tích thể thao cũng tăng đáng kể.

Trong số này, 1.412 em là học sinh khuyết tật, 100 em đạt thành tích thể thao cấp quốc gia và 3 em thuộc diện dân tộc thiểu số rất ít người.

Thông tin thêm về kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, Sở GD&ĐT cho biết TP.HCM có 169.927 học sinh lớp 9 dự kiến xét hoàn thành chương trình THCS, trong đó 169.602 em hoàn thành chương trình, đạt tỷ lệ 99,81%.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập là 151.269 em. Thành phố cũng ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng trong đợt 2, dữ liệu hiện được rà soát và đồng bộ để phục vụ công tác tổ chức thi.

Đáng chú ý, tổng số thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Trong đó, chuyên Anh có lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp đến là chuyên Toán với 2.072 thí sinh và chuyên Văn với 1.368 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Thí sinh thi ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký lớp chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên trong thời gian 150 phút.

Để phục vụ kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM quy hoạch 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 3 phòng dự phòng nhằm xử lý các tình huống phát sinh.

Dự kiến, khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên sẽ được huy động làm nhiệm vụ coi thi và phục vụ kỳ thi. Các lực lượng công an, y tế, điện lực, kỹ thuật viên và nhân sự hỗ trợ khác cũng được bố trí nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ngoài ra, TP.HCM tiếp tục duy trì một số điểm thi quy mô nhỏ tại các khu vực xa trung tâm nhằm giảm áp lực di chuyển cho học sinh. Thành phố đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương phân luồng sau THCS, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn các mô hình học tập phù hợp như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo kế hoạch, công tác ra đề và in sao đề thi được thực hiện từ ngày 24/5 đến hết 2/6. Việc chấm thi diễn ra từ ngày 4-9/6, trong khi công tác chấm phúc khảo dự kiến tiến hành vào cuối tháng 6.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập. Nhìn chung, phần lớn khu vực đều tổ chức thi tuyển, riêng một số đơn vị áp dụng hình thức xét tuyển, gồm THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An), THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) và các trường phổ thông dân tộc nội trú, với đối tượng là học sinh học tập tại chính các đơn vị này hoặc theo quy định riêng của Bộ GD&ĐT.

Đối với các thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10, điểm mỗi bài thi sẽ được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 và có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ cả 3 bài thi và không có môn nào bị điểm 0.