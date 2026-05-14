Học sinh TP.HCM tập dượt thi tốt nghiệp THPT sớm

Trước ngày 31/5, các trường THPT tại TP.HCM phải hoàn tất việc tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn các trường THPT tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trước ngày 31/5.

Theo chỉ đạo của sở, kỳ thi thử được tổ chức với đầy đủ quy trình như kỳ thi chính thức nhằm giúp học sinh lớp 12 làm quen với quy chế, cấu trúc đề thi, thời gian làm bài và tâm lý phòng thi. Đồng thời, đây cũng là dịp để các trường rà soát công tác tổ chức, cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật và khả năng xử lý các tình huống phát sinh.

Kỳ thi thử gồm các môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, Toán 90 phút và các môn tự chọn 50 phút/môn. Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 học sinh, đánh số báo danh theo định hướng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mỗi phòng có 2 cán bộ coi thi và thực hiện đầy đủ các khâu từ coi thi, chấm thi đến bảo mật đề thi theo quy chế.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tổ chức thi thử nghiêm túc ở tất cả khâu nhằm bảo đảm tính khách quan, đồng thời tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi chính thức.

Thông qua kết quả thi thử, các trường sẽ phân tích theo từng môn học và nhóm học sinh để đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng; từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ những nội dung học sinh còn hạn chế.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý các trường không công khai xếp hạng kết quả thi thử nhằm tránh tạo áp lực không cần thiết cho học sinh. Ngoài ra, sở cũng khuyến khích các trường trên cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường để tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Theo quy định, thí sinh dự thi phải hoàn thành 4 bài thi, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc.

Với 2 môn còn lại, thí sinh được lựa chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp, Ngoại ngữ.

Năm 2026, TP.HCM tiếp tục là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước với 142.899 thí sinh đăng ký dự thi năm 2026, trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh thành phố tiếp tục có xu hướng chọn các môn thuộc nhóm Khoa học Tự nhiên. Tổng số lượt đăng ký nhóm này đạt hơn 113.000, trong đó Vật lý dẫn đầu với hơn 64.000 thí sinh, tiếp đến là Hóa học và Sinh học.

Ngoại ngữ là môn tự chọn có lượng đăng ký cao nhất khi có hơn 65.000 thí sinh lựa chọn, chiếm gần 46%. Trong khi đó, các môn thuộc nhóm Khoa học Xã hội như Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Kinh tế - Pháp luật có số lượng đăng ký thấp hơn đáng kể so với nhóm Khoa học Tự nhiên.