Học sinh TP.HCM rất khác

Trong khi nhiều địa phương tăng mạnh số thí sinh chọn môn Lịch sử, học sinh TP.HCM vẫn áp đảo ở nhóm môn Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

TP.HCM tiếp tục là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước khi có tới 142.899 thí sinh đăng ký dự thi năm 2026. Đáng chú ý, toàn thành phố có 7.978 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT nhưng tiếp tục tham gia kỳ thi.

Theo thông tin do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố ngày 13/5, dữ liệu đăng ký môn tự chọn cho thấy học sinh TP.HCM vẫn có xu hướng nghiêng mạnh về nhóm Khoa học Tự nhiên.

Cụ thể, tổng số lượt đăng ký các môn thuộc nhóm này đạt 113.328. Trong đó, Vật lý là môn có lượng thí sinh chọn nhiều nhất với 64.162 em, chiếm 44,9%; tiếp theo là Hóa học với 38.120 em (chiếm 26,68%) và Sinh học với 11.046 em (chiếm 7,73%).

Song song đó, môn Ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (chiếm tỷ lệ 45,82%) - cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ. Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rằng điều này cho thấy học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Ở nhóm các môn Khoa học Xã hội, Lịch sử có 41.113 thí sinh đăng ký, Địa lý là 33.574 em và Giáo dục Kinh tế - Pháp luật ghi nhận 23.061 thí sinh đăng ký. Tuy nhiên, tổng tỷ trọng đăng ký của nhóm này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhóm khoa học tự nhiên.

Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định cơ cấu lựa chọn môn thi của học sinh cho thấy xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Theo quy định, thí sinh dự thi phải hoàn thành 4 bài thi, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc.

Với 2 môn còn lại, thí sinh được lựa chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp, Ngoại ngữ.

Theo dữ liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT công bố, cả nước có tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng ký thi. Trong đó, học sinh lớp 12 chiếm 1.159.932 em, tương đương 94,78%; số thí sinh tự do là 63.844 em, chiếm 5,22%.

Xét theo quy mô toàn quốc, Lịch sử là môn ghi nhận mức tăng mạnh nhất về số lượng đăng ký so với năm 2025, tăng 71.443 thí sinh. Vật lý cũng tăng 35.332 em, từ 354.298 lên 389.630 thí sinh.

Trong khi đó, Địa lý là môn giảm mạnh nhất với 45.356 thí sinh, ít hơn so với năm trước. Ngoại ngữ cũng giảm 17.524 em, còn môn Sinh học giảm 2.366 em.