Học sinh tại hơn 350 trường ở TP.HCM vi phạm giao thông

Hơn 300 trường học tại TP.HCM có học sinh vi phạm giao thông. Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát, xử lý và tăng cường tuyên truyền pháp luật trong trường học.

Lực lượng CSGT TP.HCM xử lý học sinh vi phạm giao thông vào ngày 8/4. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố danh sách các đơn vị có học sinh vi phạm giao thông từ ngày 1/1 đến 28/2/2026. Danh sách này gồm 357 trường THPT, THPT nhiều cấp học, trung tâm GDTX-GDNN và trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài việc công bố danh sách học sinh vi phạm an toàn giao thông, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng ban hành văn bản đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp giáo dục đối với học sinh, sinh viên vi phạm Luật An toàn giao thông.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND 168 phường, xã và đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai biện pháp giáo dục đối với học sinh vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về sở trước ngày 29/5/2026.

Đối với các cơ sở giáo dục, sở yêu cầu tiếp nhận và rà soát danh sách học sinh, sinh viên vi phạm để đối chiếu với dữ liệu học sinh tại trường.

Các trường được yêu cầu phối hợp với gia đình để triển khai biện pháp xử lý theo quy định đối với học sinh vi phạm; bảo đảm đúng quy trình, đồng thời tăng cường giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, học viên.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm điểm công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại những đơn vị có nhiều học sinh vi phạm kéo dài qua nhiều đợt báo cáo trong năm học 2025-2026.