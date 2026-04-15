Giáo viên ở TP.HCM phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Một giáo viên tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TP.HCM) bị đình chỉ sau khi phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay do vi phạm nội quy, nói chuyện riêng trong lớp.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Ảnh: Website nhà trường.

Tối 15/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM), thông tin với Tri thức - Znews về việc đình chỉ công tác một giáo viên chủ nhiệm sau khi xác nhận người này có hành vi phạt học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay.

Sự việc xảy ra ngày 13/4 tại lớp 3.6 do cô giáo L.T.M. (36 tuổi) làm chủ nhiệm và có 5 học sinh liên quan. Những em này bị cho là đã vi phạm nội quy lớp, nói chuyện riêng nên bị phạt.

Theo phản ánh của phụ huynh, sau khi đi học về, một số học sinh có biểu hiện mệt mỏi, lo sợ bất thường. Khi được gia đình gặng hỏi, các em cho biết đã bị cô giáo yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay như một hình thức răn đe.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ban giám hiệu trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã tổ chức buổi làm việc với giáo viên và các phụ huynh liên quan để xác minh sự việc.

Qua làm việc, cô L.T.M. đã thừa nhận hành vi sai phạm. Cô khai nhận số kim tiêm được cô mua tại hiệu thuốc để sử dụng cho con nhỏ đang bị ốm nhưng chưa dùng đến. Trong giờ học, do một số học sinh không nghe lời, cô đã đặt kim tiêm lên bàn với mục đích ban đầu là hù dọa, tuy nhiên sau đó đã yêu cầu các em tự chích vào tay.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nhận định đây là hành vi lệch lạc, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, đồng thời xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Do đó, ngay trong ngày 15/4, nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô L.T.M., đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.

Hiện, sức khỏe và tâm lý của 5 học sinh liên quan ổn định, trên tay mỗi em có một vết đâm nhỏ do kim tiêm để lại. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, dự kiến vào 7h30 ngày 16/4, nhà trường sẽ cử giáo viên vi phạm, nhân viên y tế, đại diện ban giám hiệu cùng phụ huynh đưa các em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Toàn bộ chi phí khám và xét nghiệm do cô L.T.M. chi trả.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, nhà trường cũng đã tổ chức cuộc họp với ban đại diện cha mẹ học sinh để thông tin về vụ việc và lắng nghe ý kiến phụ huynh.

Tại buổi làm việc, cô giáo L.T.M. đã trực tiếp gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình, đồng thời cam kết hợp tác với nhà trường và các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý.

Sau vụ việc này, trường Tiểu học Lương Thế Vinh sẽ hoàn thiện báo cáo gửi UBND phường Bến Cát, đồng thời thành lập hội đồng kỷ luật viên chức để xem xét hình thức xử lý đối với giáo viên vi phạm theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, ban giám hiệu cũng tổ chức họp toàn thể cán bộ, giáo viên nhằm chấn chỉnh công tác giảng dạy, nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết cô L.T.M. mới tham gia giảng dạy trong ngành khoảng 3 năm. Theo đánh giá của tổ chuyên môn và ban giám hiệu, trong quá trình công tác trước đây, cô L.T.M. được nhận xét là giáo viên quan tâm đến học sinh, có chuyên môn tốt, đặc biệt là chất lượng môn Toán của lớp luôn nằm trong nhóm cao của khối.

Bên cạnh việc xử lý kỷ luật theo quy định, nhà trường sẽ quan tâm đến yếu tố tâm lý của giáo viên nhằm tránh những hệ lụy tiêu cực, đồng thời đảm bảo quá trình xử lý diễn ra khách quan, đúng quy định pháp luật.